В Україні представили систему, що донаводить боєприпаси, скинуті з важких дронів-бомберів

Оператору залишається лише обрати та захопити ціль. Після скиду модуль сам обирає траєкторію доставки боєприпасу

В Україні розробили керовані боєприпаси для важких ударних безпілотників – FireFly. Про це повідомляє видання Оборонка з посиланням на кластер Brave1.

"Керований боєприпас Firefly – унікальна розробка, створена військовими всередині Міністерства оборони України. Боєприпаси вже пройшли випробування на основних українських дронах-бомберах і готові до серійного виробництва", – розповіли у кластері.

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Зазначається, що FireFly має систему самонаведення з допомогою якої можна скидати боєприпас, після чого пристрій сам обирає траєкторію. Також заявлено, що він стійкий до РЕБ-засобів. Працює як удень, так і вночі. Оператору залишається лише обрати та захопити ціль.

Заявлено, що система дозволяє скидати боєприпаси з висоти до 800 метрів.

FireFly складається із контейнера з керованим хвостовим модулем, що працює з боєприпасим калібром від 40 до 120 мм. Систему можна оснастити електронним або механічним детонатором для безпечного контрольованого підриву, а також підривачем для детонації боєприпасу в повітрі над ціллю.

У Brave1 повідомили, що ліцензію на випуск боєприпасів виробники можуть отримати через експериментальний механізм передачі технологій, розроблений у межах Міністерства оборони.

Разом з тим, як повідомляє Defender Media, модуль донаведення FireFly вже пройшов кодифікацію. Зазначено, що він сумісний із боєприпасами масою від 1 до 9 кг. Щодо висоти скиду тут йдеться про 200-500 метрів, посилаючись на дані компанії-розробника.

Фото: Defender Media Firefly

Зазначено, що система вже використовується підрозділами Сил оборони України з бомберами Perun, Vampire та іншими.