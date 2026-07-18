В Україні представили систему, що донаводить боєприпаси, скинуті з важких дронів-бомберів

В Україні розробили керовані боєприпаси для важких ударних безпілотників – FireFly. Про це повідомляє видання Оборонка з посиланням на кластер Brave1.
"Керований боєприпас Firefly – унікальна розробка, створена військовими всередині Міністерства оборони України. Боєприпаси вже пройшли випробування на основних українських дронах-бомберах і готові до серійного виробництва", – розповіли у кластері.
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Зазначається, що FireFly має систему самонаведення з допомогою якої можна скидати боєприпас, після чого пристрій сам обирає траєкторію. Також заявлено, що він стійкий до РЕБ-засобів. Працює як удень, так і вночі. Оператору залишається лише обрати та захопити ціль.
Заявлено, що система дозволяє скидати боєприпаси з висоти до 800 метрів.
FireFly складається із контейнера з керованим хвостовим модулем, що працює з боєприпасим калібром від 40 до 120 мм. Систему можна оснастити електронним або механічним детонатором для безпечного контрольованого підриву, а також підривачем для детонації боєприпасу в повітрі над ціллю.
У Brave1 повідомили, що ліцензію на випуск боєприпасів виробники можуть отримати через експериментальний механізм передачі технологій, розроблений у межах Міністерства оборони.
Разом з тим, як повідомляє Defender Media, модуль донаведення FireFly вже пройшов кодифікацію. Зазначено, що він сумісний із боєприпасами масою від 1 до 9 кг. Щодо висоти скиду тут йдеться про 200-500 метрів, посилаючись на дані компанії-розробника.
Зазначено, що система вже використовується підрозділами Сил оборони України з бомберами Perun, Vampire та іншими.