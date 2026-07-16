Єврокомісія відібрала F-Drones до складу компаній-засновниць Дронового альянску ЄС-Україна

Альянс стане ключовою платформою співпраці між українською та європейською оборонною промисловістю у сфері безпілотних систем та технологій протидії їм.

Українська оборонна компанія F-Drones офіційно увійшла до числа 18 компаній — 9 українських та 9 європейських — які Європейська комісія відібрала як компанії-засновники (Founding Members) новоствореного EU-Ukraine Drone Alliance, повідомили в компанії.

Про створення Альянсу Європейська комісія оголосила на початку травня в межах нової ініціативи EU-Ukraine Drone Deal.

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У своєму виступі в Києві Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Європа має вчитися у України, яка за роки повномасштабної війни стала світовим лідером у розробці та бойовому застосуванні безпілотних технологій. Водночас Європейський Союз готовий надати промислові можливості, масштаб виробництва та фінансові інструменти для спільного розвитку нового покоління оборонних технологій.

До першого складу Founding Members альянсу увійшли:

Європейські компанії: ORQA d.o.o., Indra Group, Fincantieri, WB Electronics / WB Group, Destinus, Delair, RSI Europe, TERMA A/S та Quantum Systems.

Українські компанії: Skyfall Industries, Greentech Harvest, Tencore, Deviro, Vyriy Industry, Scientific Production Company “ATHLON AVIA”, TEHAVTOFART PIVDEN (TAF Industries), UFORCE та F-Drones.

Саме ці компанії формуватимуть першу Раду Альянсу, яка вже у вересні проведе установче засідання в Брюсселі. Засновники визначатимуть стратегічні пріоритети, напрями технологічної співпраці та майбутні спільні проєкти між Україною та країнами Європейського Союзу.

«Для F-Drones велика честь бути серед компаній, які отримали можливість закласти фундамент нової європейської екосистеми безпілотних технологій. Україна сьогодні є беззаперечним світовим лідером у сфері бойового застосування дронів та швидкості оборонних інновацій. Об’єднавши цей унікальний досвід із промисловими можливостями Європейського Союзу, ми зможемо значно прискорити розвиток нових технологій і посилити безпеку всієї Європи», — зазначили у F-Drones.

EU-Ukraine Drone Alliance створюється як довгострокова платформа для розвитку спільних досліджень, масштабування виробництва, інтеграції українських та європейських виробників у єдиний оборонно-промисловий простір, а також прискорення впровадження інновацій у сфері безпілотних і антидронових систем.