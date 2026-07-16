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Росія вбила сімох мешканців Запорізької області і двадцятьох поранила

Ворог атакував 56 населених пунктів області. 

Росія вбила сімох мешканців Запорізької області і двадцятьох поранила
Наслідки російської атаки у Запорізькій області
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж минулої доби російська армія атакувала 56 населених пунктів Запорізької області, завдавши 974 удари. Загинули семеро людей, ще 20 – отримали поранення.

Як розповів начальник ОВА Іван Федоров, у обласному центрі загинули троє людей, і постраждали 15, російський fpv-дрон вбив водія вантажівки неподалік Калинівки, також fpv-дрон вбив двох чоловіків у Оріхові.

Війська РФ здійснили 30 авіаційних ударів по Запоріжжю, Новомиколаївці, Трудовому, Малокатеринівці, Веселянці, Мирівці, Розумівці, Таврійському, Новоолександрівці, Новому Полю, Новорозівці, Широкому, Новосолошиному, Тимошівці, Любицькому, Новопавлівці, Свободі, Єгорівці та Червоній Криниці.

684 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Комишуваху, Тернувате, Косівцеве, Калинівку, Яковлеве, Нижню Хортицю, Розумівку, Таврійське, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Гуляйпільське, Воздвижівку, Рибне, Гірке, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Преображенку, Новоселівку, Нове Запоріжжя та Верхню Терсу.

260 артилерійських ударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Святопетрівці, Добропіллю, Прилуках, Рибному, Гуляйпільському, Староукраїнці та Цвітковому.

Надійшло 147 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель.

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