Карлові Вари-2026: як чеський кінофестиваль відсвяткував подвійний ювілей і підтримав українське кіно

Кінокритикиня Соня Вселюбська відвідала кінофестиваль і розповідає про головних переможців основного конкурсу, світову прем'єру To Die to Live Юлії Гонтарук і українські ігрові проєкти, які пітчили в Карлових Варах і які вийдуть на екрани в найближчі роки.

Головний кінофестиваль Східної Європи в чеському курортному містечку Карлові Вари цього року відзначив подвійний ювілей. Заснований 1946-го, він святкує 80-річчя, хоча нинішня едиція маркована 60-ю. Цей двадцятирічний розрив безпосередньо пов'язаний з російським впливом. Після Другої світової війни країни соціалістичного блоку домовилися проводити Карловарський і Московський кінофестивалі почергово, щоб не конкурувати за фільми та глядацьку увагу всередині соцтабору.

Фото: kviff.com Чеський кінофестиваль Карлові Вари-2026

Сьогодні Карлові Вари пропонують усе, чим може похизуватися потужний кінофестиваль: велике меню різноманітного кіно, святкову атмосферу, зірковий парад на червоній доріжці й індустрійні можливості для проєктів у розробці. Цьогоріч програма охоплювала одинадцять секцій і 179 фільмів конкурсних та позаконкурсних показів. Загалом цей фестиваль славиться програмерським балансом, у якому можна і відкрити для себе маловідомі східноєвропейські таланти й водночас подивитися майже весь основний конкурс Канн та хіти із Санденсу й Берлінале. Іронічно, але цьогоріч голлівудська присутність тут була навіть помітнішою, ніж на останній Каннській едиції, яка потерпала від дефіциту американських зірок. За почесними запрошеннями особисто приїхали видатні актори: Жульєт Бінош, Дастін Гоффман, Меггі Джилленгол, Джессі Айзенберг і Гарві Кейтель.

Фото: kviff.com Жульєт Бінош у Карлових Варах

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Не менш пильно Карлові Вари компонують ретроспективні секції, де стабільно показують маловідоме локальне кіно із закутків архівних полиць, відходячи від достатньо поцінованої чехословацької нової хвилі в бік менш очевидних знахідок, як-от пізній фільм Віри Хитилової Tainted Horseplay (1989). Цьогоріч з нагоди річниці фестиваль запровадив спеціальну секцію Out of the Past – KVIFF 60/80 із ключових стрічок в історії фестивалю, який свого часу ставав ключовим і для кар'єр низки режисерів світового кіно. Як-от Кен Лоуч, що 1968 року представив тут дебютну стрічку Poor Cow, а через два роки повернувся з Kes – фільм, авжеж, включили в цю секцію, і сьогодні він має статус одного з найкращих британських фільмів усіх часів згідно з опитуванням BFI.

Фото: kviff.com Дастін Гоффман під час фестивалю

60-та едиція вкотре довела, що Карлові Вари залишаються найпотужнішим кінофестивалем Східної Європи, який продовжує рости, а отже, вимагає змін від власної програми. Колись він пробивався з регіональних околиць у центр уваги, а нині повторює цей рух вже в конкурсних програмах, узявши помітно глобальніший курс.

«Кришталевий глобус» розширює географію

Цьогоріч обидві центральні програми — «Кришталевий глобус» для досвідченіших авторів і Proxima, присвячена молодшим, — розтягнули кордони на кілька континентів, лишивши суто східноєвропейські межі короткометражній секції Future Frames: Generation NEXT of European Cinema. Склалася доволі різношерста картина, і, як часто буває, ця еклектика вдало описала себе на церемонії нагородження.

Фото: kviff.com Чеський кінофестиваль Карлові Вари-2026

Головна перемога фільму Fruit Gathering з М'янми стала справжнім сюрпризом, адже цей дебютний повний метр Аун Пхьо про таємне кохання двох дівчат з текстильної фабрики був не в центрі уваги преси. Він виглядав радше цікавою програмерською знахідкою для розбавлення інклюзивності конкурсу, та врешті полюбився значно більше журі, ніж регулярній фестивальній публіці, яку складно здивувати черговим slow-cinema артгаусом з Азії.

Обидва акторські призи дісталися соціальним драмам, знятим на протилежних кінцях світу, але з однаковою жанровою непокорою. "Труби" ліванця Каріма Кассема розповідають про чоловіка, який після десятиліть служби у водогосподарській конторі виходить на пенсію, а з ним зникає й останній жест бодай якоїсь опіки над людьми, у яких геть пропала вода. За це втілення гіркої ностальгії актор Гассан Саад отримав приз за найкращу чоловічу роль. Дзеркальну відзнаку за жіночу роль здобула Анні Шинц у стрічці з іронічною назвою "Щаслива родина" — про матір, яка так надривається на роботі, аби прогодувати двох дітей, що соціальні служби відбирають їх за її ж недостатню залученість. Гостроти фільму додає його швейцарське походження, адже країна тут показана з того неемпатичного, збіднілого й соціально тупикового боку, який її власне кіно схильно оминати. І та чуттєвість, з якою режисер Ян-Ерік Мак виписує суперечливу героїню, багато в чому переважає "Фіорд" Крістіана Мунджіу – свіжого лауреата Золотої пальмової гілки, що працює з тією ж темою.

Фото: w.kviff.com Кадр з фільму 'Труби'.

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Одразу дві нагороди, за найкращу режисуру і Спеціальний приз журі, дістались The Guest данця Мадса Менгеля, сімейній драмі про дещо божевільну матір, з якою намагається впоратися син, то тримаючи особистий кордон, то вагаючись, чи віддати її на лікування. Журі влучно описало фільм як «ніяково смішну і точно модульовану драму, що порушує питання материнства, синівського обов'язку і ментальних розладів». Утім, специфічна кіномова з рухомою камерою посеред істеричних родинних застіль може втомити навіть справжніх фанатів руху “Догма-95”, якими надихався режисер.

У головному конкурсі був фільм, наче навмисне зроблений для цієї символічної едиції: обділений нагородами, зате обговорюваний на фестивалі чи не найпалкіше. "Чорні гроші за білі ночі" болгарського дуету Крістіни Грозевої та Петара Валчанова розповідають про літнє подружжя, акушерку Марину і залізничного диспетчера Гошу, яке все життя відкладало дрібні хабарі на одну мрію: побачити білі ночі в Санкт-Петербурзі. Щойно потрібну суму зібрано, Росія вторгається в Україну, і єдине, на що спромоглася пара, це розгублене «а як же ж нам доїхати?». Турфірма, що обіцяла їм автобусний тур до Пітера, запевнила, ніби війна відпустці не завада, а щойно пара передала готівку, миттєво зникла. Та що впертіше герої чіпляються за здійснення поїздки, тим глибше провалюються в спіраль зрад, шахрайства й розчарування в оточенні й у собі. А втім, мінятися на старості літ уже запізно. "Чорні гроші за білі ночі" — це жорстока комедійна байка про те, чим обертається принципова аполітичність і небажання переглянути успадковані з радянських часів романтизовані уявлення про Росію, і зрештою про те, як життя провчає за такі ілюзії. Додатковий шарм фільму в тому, що режисери навмисно не зліпили зі своїх героїв відбитих жертв російської пропаганди, а натомість вивели впізнаваніший образ звичайного невігластва. Поруч із ним пригадується литовська "Як розлучитися під час війни", яку тут теж показали в секції актуальних хітів. Разом ці стрічки свідчать, що тему російсько-української війни в ігровому кіно вже самостійно беруть на себе східноєвропейські автори, приносячи потрібну політичну рефлексію та антиросійський погляд зі своєї території на ті фестивалі, де українських фільмів подекуди бракує.

Фото: скрин відео Кадр з фільму «Як розлучитися під час війни».

Як підказує досвід, чимало фільмів Карлових Вар потім опиняються на українських фестивалях, як-от на «Молодості», Одеському чи Sunny Bunny. А всіх переможців з описами фільмів і мотивацією журі, включно із секцією Proxima та паралельними журі, можна вивчити тут.

To Die to Live Юлії Гонтарук

Карлові Вари мають добру традицію премʼєрити сміливе за формою і темою українське документальне кіно, даючи йому потужний старт у фестивальному колі. Два роки тому в секції спеціальних показів уперше показали "Реал" Олега Сенцова – випадково зняті на GoPro 90 хвилин в окопі, який режисер уперто й безрезультатно промотував як антифільм. Торік основний конкурс запросив "Дівію" Дмитра Грешка – бездіалогове спостереження за стражданнями української флори та фауни під російським вторгненням, що відтоді об'їздило десятки майданчиків. А цьогоріч світову прем'єру провела To Die to Live Юлії Гонтарук, плід дванадцятирічної роботи й новий великий проєкт об’єднання «Вавилон'13».

Цього літа «Вавилон'13» стоїть на авансцені української документалістики, нарешті випускаючи роботи, чий виробничий розмах суголосний масштабові самого колективу. На початку літа в Шеффілді відбулася світова прем'єра стрічки "Машина часу Майдан" Володимира Тихого і Романа Любого – докуфікшену про молодого солдата, який після поранення на донбаському фронті 2023-го переноситься на десять років назад, у серце Києва, де рефлексує про тривалу боротьбу за незалежність і зміну поколінь. Контекстуально фільм осмислює й доробок самого колективу, адже демонструє, як еволюціонували його художні методи: тепер у хід ідуть прийоми ігрового жанру, комп'ютерна анімація й робота зі звуком, тобто більш експериментальні форми, які, втім, не заважають фільму бути реалістичним і політично потужним документальним кіно. Таким є і фільм Юлії Гонтарук.

Фото: надано командою фільму Кадр з фільму 'To Die to Live'

Відколи розгорнувся фронт на Сході, Гонтарук прикипіла до трьох добровольців і спостерігала за ними понад десятиліття. Вийшло монументальне кіно, що зазирає в душу людини, яка роками живе в перманентній війні, дивиться смерті в очі й уперто обирає життя. Тисячі годин відзнятого матеріалу тримаються хронологічного вектора, але в аудіовізуальну тканину раз по раз вриваються дивні звуки, наче рефлекторний спалах ПТСР, а монтаж перебиває кадр примарним лімінальним простором фронту з монохромними силуетами солдатів. Це свого роду кіномовна граматика, точно підібрана під психічний стан ветеранів, яка висловлює те, що не завжди можуть слова.

To Die to Live – це дуже графічне кіно, яке боляче дивитися. Попри моторошні кадри фронтових жахіть, страшно усвідомлювати й те, наскільки змінилася сама війна, її технології, навіть її звуковий ландшафт. Те, як усе це зливається у відчуття нескінченної акселерації на тій самій землі – це новий горор реальності від української воєнної документалістики.

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Сміливість Карлових Вар у показі цього фільму стосується не лише важкого змісту. Ідеться ще й про те, що в центрі стрічки – батальйон "Азов", який, через дієві наративи російської пропаганди, щільно засів у голові західного глядача як символ неонацистів. Будемо сподіватися, що й іншим фестивалям не забракне сміливості, аби брати це кіно в програми, не боячись критики й непростих дискусій довкола нього.

Фото: kviff.com Чеський кінофестиваль Карлові Вари-2026

Зазираємо в майбутнє українського кіно

Індустрійна секція Карлових Вар цього року також дала можливість зазирнути в майбутнє українського кіно, адже проєктів у розробці на різних стадіях було представлено аж чотири. KVIFF Central Stage – головна фестивальна ініціатива для європейських режисерів, які вже мають за пазухою кілька фільмів, спрямована на глядацьке ігрове кіно в активному девелопменті, – відібрала 11 проєктів, серед яких два українські.

Першою на сцену вийшла Марися Нікітюк ("Коли падають дерева", "Я, Ніна") з цікавим ігровим повним метром "Ной". Щоб оплатити лікування матері, айтішник Андрій іде в армію, але замість штабної посади потрапляє на фронт, де його наставниками стають запальний і цинічний Ной та симпатичний ветеран балканської війни на прізвисько Хорват, які змінюють і його позицію у війську, і саме життя. Марися дуже щиро говорила про проєкт, адже він виріс із реальних історій її близьких друзів-військових. Зокрема, присутність іноземного добровольця – важливий для режисерки жест, щоб показати глядачеві, що це не локальна війна. Цей герой списаний з історії продюсера Хрвоє Освадіча, який був сапером під час війни на Балканах. Ба більше, "Ной" є початком трилогії, яка обіцяє в кожній частині досліджувати різні фази війни та емоційної реальності. Наразі команда шукає додаткове фінансування, а вихід заплановано на початок 2029 року.

Фото: usfa.gov.ua Проєкт воєнної драми режисерки Марисі Нікітюк «Ной» було представлено на KVIFF Central Stage

Замикав платформу Антоніо Лукіч з довгоочікуваним проєктом "Дівчина, що кричить". Лукіч і його продюсери Володимир та Анна Яценко вже мають чимало індустрійних перемог, серед яких гроші на девелопмент від Берлінале і грант Netflix. Лукіч був чи не найтитулованішим режисером на платформі; він представив потужну відеовізитівку до свого стилю й майбутнього фільму. "Дівчина, що кричить" розповідатиме про українку Сашу, яка після початку повномасштабного вторгнення поїхала в Дублін увірватися в акторську карʼєру, але, працюючи то на прибираннях, то статисткою в дурнуватих костюмах, здається, так і не побачить тієї кар'єри. Після чергових зйомок Саша не може зняти з себе реквізит – двометрову стрілу, що прошиває її тіло, – і ніхто довкола не може зарадити цій біді. Судячи з розкадровок, які представив режисер, це буде історія з його фірмовим гумором і в ще більш сюрреалістичному, ніж зазвичай, форматі. До команди фільму вже залучена ірландська сценаристка Алва Кіган (Ailbhe Keogan), у портфоліо якої є відзнаки BAFTA. Вихід фільму намітили на вересень 2027-го.

У фокусі дебютів представили стрічку "Моя 19-річна бабця" – майбутній повнометражний фільм Вікторії Задорської з досвідченою продюсеркою Оленою Єршовою. Це історія про дівчинку Любу, яка знаходить чарівну сукню, що переносить її у Львів 1975 року, в комʼюніті місцевих радянських хіпі. Там вона проводитиме час зі своїми рідними і, звісно, на тлі цих насичених подіями пригод фільм торкатиметься рефлексій про радянське минуле і теперішнє України. Вихід стрічки планують на 2028 рік.

Фото: Укрінформ Український кінопроєкт Reminiscence («Ремінісценція») на Міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах.

У цій же секції проєкт "Ремінісценція" представили режисерка Анастасія Тиха і продюсерка Дарʼя Бассель. Дія фільму розгортається в Україні 2021–2022 років: героїня Саша повертається з Києва до рідного міста через три роки після того, як її брат Ян зник на війні, і, занурюючись у спогади дитинства та зустрічі з давніми знайомими, намагається переосмислити нову реальність. Проєкт зібрав одразу дві відзнаки: спеціальну нагороду Eurimages на 20 тисяч євро для розвитку проєкту і Connecting Cottbus, що дає команді право пітчитися на копродакшн-ринку в Котбусі. "Ремінісценцію" очікуємо на 2029 рік.

Наостанок фестиваль представив нову ініціативу Book-to-Screen, що прагне створити ринок прав на екранізацію оригінальних історій з Центральної та Східної Європи і зміцнити співпрацю кіно- й видавничої індустрій. Серед восьми літературних творів, відібраних міжнародним журі, є "Амадока" Софії Андрухович – роман про чоловіка, який втратив пам'ять після поранення на Донбасі. Сподіваймося, цей твір незабаром знайде свого талановитого режисера.