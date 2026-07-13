Документальний короткий метр «Сусіди» Євгена Лесного переміг на фестивалі в Берліні

Короткометражний фільм «Сусіди» режисера та журналіста Євгена Лесного переміг на міжнародному фестивалі документального кіно NewBorn Short Film Festival.

Про це йдеться в Instagram фестивалю.

«Сусідів» відзначили у номінації «Найкращий документальний фільм».

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Десятихвилинний фільм «Сусідів» розповідає про «життя поруч із війною, пам'ять, відповідальність і вибір, який рано чи пізно доводиться робити кожному».

Фільм створено із матеріалів, які залишилися після роботи над документальним фільмом «Пробач мені, мамо» про кримця, колишнього політв'язня та українського військового Геннадія Афанасьєва, який загинув на фронті у 2022 році.

«Під час роботи над фільмом «Пробач мені, мамо» я звернув увагу на те, що відбувається на військовій ділянці цвинтаря. Це та історія, коли сусідами стають і ті, хто загинув, і ті, хто приїздить до загиблих. Це замальовка про реалії сучасності — взаємодії між людьми: як вони пригощають одне одного кавою, спілкуються про побут, про вимкнення світла», — розповів Лесной.

NewBorn Short Film Festival — це міжнародний кінофестиваль короткометражного та незалежного кіно, який щорічно проходить у Берліні (Німеччина).

Подія демонструє стрічки з усього світу та слугує майданчиком, що відкриває нові імена у кінематографі. Фестиваль присуджує нагороди у кількох категоріях, серед яких найкращий документальний, ігровий, експериментальний та анімаційний короткий метр.

Цьогоріч захід відбувся 3 липня.