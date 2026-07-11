Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
ГоловнаКультура

Українська короткометражка перемогла на кінофестивалі Calella Shorts Film Fest в Іспанії

Бюджет кінокартини склав символічні 120 доларів і знімали все під час блекаутів.

Українська короткометражка перемогла на кінофестивалі Calella Shorts Film Fest в Іспанії
робота українського режисера Євгена Леоновця
Фото: https://calellashortsfest.es/

На кінофестивалі Calella Shorts Film Fest 2026, який проходив в Іспанії, роботу українського режисера Євгена Леоновця визнали переможною у номінації «Найкращий режисерський дебют».

Жюрі високо оцінило його короткометражну стрічку «Introversion: Who i am?», передає «Детектор медіа».

Бюджет картини склав символічні 120 доларів. Команда працювала без стороннього фінансування чи спонсорів. Знімальним майданчиком стала звичайна квартира, а зйомки проходили в період постійних вимкнень електроенергії і з мінімальною кількістю обладнання. 

Режисер зазначив, що робота в межах однієї кімнати без великих грошей стала для команди свідомим іспитом. Замість масштабних декорацій автори зробили ставку на щиру акторську гру, світлові ефекти і глибинні сенси. На думку Леоновця, перемога в Іспанії доводить, що європейське кіноспільнота звертає увагу насамперед на сміливість ідеї, а не на дорожнечу виробництва. Своєю роботою митці хотіли показати, що створювати кіно в Україні можливо за будь-яких кризових обставин.

  • Раніше стрічка «Introversion: Who i am?» уже здобула нагороду Honorable Mention на американському фестивалі Urbanite Arts & Film Festival.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies