Українська короткометражка перемогла на кінофестивалі Calella Shorts Film Fest в Іспанії

Бюджет кінокартини склав символічні 120 доларів і знімали все під час блекаутів.

На кінофестивалі Calella Shorts Film Fest 2026, який проходив в Іспанії, роботу українського режисера Євгена Леоновця визнали переможною у номінації «Найкращий режисерський дебют».

Жюрі високо оцінило його короткометражну стрічку «Introversion: Who i am?», передає «Детектор медіа».

Бюджет картини склав символічні 120 доларів. Команда працювала без стороннього фінансування чи спонсорів. Знімальним майданчиком стала звичайна квартира, а зйомки проходили в період постійних вимкнень електроенергії і з мінімальною кількістю обладнання.

Режисер зазначив, що робота в межах однієї кімнати без великих грошей стала для команди свідомим іспитом. Замість масштабних декорацій автори зробили ставку на щиру акторську гру, світлові ефекти і глибинні сенси. На думку Леоновця, перемога в Іспанії доводить, що європейське кіноспільнота звертає увагу насамперед на сміливість ідеї, а не на дорожнечу виробництва. Своєю роботою митці хотіли показати, що створювати кіно в Україні можливо за будь-яких кризових обставин.