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Книга українки Юлії Ілюхи потрапила до списку літніх рекомендацій Financial Times

Книга «Мої жінки» – в категорії «Перекладна художня проза».

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Книга українки Юлії Ілюхи потрапила до списку літніх рекомендацій Financial Times
Англійський переклад книжки Юлії Ілюхи
Фото: The Indigo Press

Книжка журналістки та волонтерки Юлії Ілюхи «Мої жінки» («My Women») увійшла до літньої добірки Financial Times найкращих книжок у категорії «Перекладна художня проза», повідомляє Читомо з посиланням на Financial Times.

Книжку переклала з української Ганна Лелів. У Великій Британії «My Women» вийшла у видавництві «The Indigo Press», у США – у видавництві «128 Lit». В Україні видання опубліковане у видавництві «Білка». 

У 2024 році збірка стала отримала відзнаку «Книга року BBC» в Україні. Раніше книжка також потрапила до шортлиста EBRD Literature Prize 2025 і стала переможницею 128 LIT’s International Chapbook Prize 2023.

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У добірці Financial Times видання описують як збірку коротких історій, у якій руйнування, спричинені повномасштабним вторгненням Росії в Україну, показані через голоси жінок — матерів, дружин, вдів, доньок, тих, хто вижив, евакуювався, залишився, воює або переживає втрати.

Юлія Ілюха — українська письменниця, поетка, журналістка й волонтерка. Вона народилася на Харківщині, є авторкою книжок для дорослих і дітей. Її поезію та прозу перекладали англійською, німецькою, італійською, болгарською, угорською, каталонською, польською, шведською, португальською та французькою мовами.

 

Ганна Лелів – перекладачка з української на англійську. Вона була стипендіаткою програми Fulbright на магістерській програмі з літературного перекладу в Університеті Айови, менторкою програми Emerging Translators Mentorship Programme від британського National Centre for Writing, а у 2023–2024 роках – перекладачкою-резиденткою у Принстонському університеті.

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