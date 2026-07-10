Глобальна коаліція українських студій вручила відзнаки за розвиток україністики

Премії вручили під час конференції «Україна у світі».

Під час відкриття конференції «Україна у світі», що триває в Львові 8-10 липня, вперше було вручено відзнаку Ukrainian Studies Distinguished Award від Глобальної коаліції українських студій.

Мета премії – відзначити членів і партнерів коаліції, чиї відданість, академічне лідерство та багаторічна праця зробили вагомий внесок у розвиток українських і кримськотатарських студій у світі.

Лавреатами стали:

Категорія «Дослідження України» – Український науковий інститут Гарвардського університету

Категорія «Українські студії: міждисциплінарний підхід» – Європейський університет Віадріна у Франкфурті-на-Одері та Канадський інститут український студій (Альбертський університет)

у Франкфурті-на-Одері та (Альбертський університет) Категорія «Розвиток академічної інфраструктури» – Норвезька мережа дослідження України (UKRAINETT) та Український центр Університету Тарту

(UKRAINETT) та Категорія «Партнерство заради розвитку українських студій» – Міжнародний фонд «Відродження»

Категорія «За особистий внесок у розвиток українських студій» – професор Рорі Фіннін, голова програми Українських студій у Кембриджському університеті.

голова програми Українських студій у Кембриджському університеті. Категорія «Інноваційні освітні ініціативи» – Університет Л'Аквіли (Італія) та професор Юрґен Фухсбауер з Університету Інсбрука.

Глобальна коаліція українських студій – міжнародна ініціатива, яку започаткувала Перша леді України Олена Зеленська у липні 2024 року під час візиту до Вашингтону. Головна мета Коаліції – об’єднати зусилля університетів та наукових установ з усього світу для глибшого вивчення України та розвитку українських студій.

Конференція «Україна у світі» – нова щорічна конференція, ініційована Міністерством культури України, Українським інститутом та Українським католицьким університетом у співпраці з Глобальною коаліцією українських студій та за підтримки Міжнародного фонду «Відродження», Фундації Множина і міста Львова.