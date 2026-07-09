Представники 38 країн зібрались у Львові на Конференцію українських студій

8-10 липня у Львові триває конференція українських студій «Україна у світі». Подія зібрала понад 250 учасників із 38 країн.

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Конференцію ініціювали Міністерство культури України, Український інститут та Український католицький університет у співпраці з Глобальною коаліцією українських студій та за підтримки Міжнародного фонду «Відродження», Фундації Множина і міста Львова. Планується, що вона буде відбуватись щорічно і стане постійною платформою міжнародної академічної співпраці, повідомляє комунікаційна команда Українського інституту.

«Знання про Україну є частиною нашої національної безпеки. Українські студії допомагають світові глибше розуміти нашу історію, культуру і боротьбу за свободу», — зазначила Тетяна Бережна, віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики України, міністерка культури України.

В основу цьогорічної конференції лягла ідея новітньої україністики — заснованої на мережуванні, комунікації та усвідомленні багатомовності й розмаїття культури сучасної України.

Академічна програма охоплює понад 55 академічних панельних сесій, дослідницькі лабораторії, круглі столи, презентації книжок, дослідницьких центрів, проєктів і фондів, а також дві виставки. Серед напрямів програми: розвиток українських студій в світі, кримськотатарські студії, викладання української мови, транснаціональні українські мережі та багато інших.

Учасники конференції представляють Австралію, Австрію, Аргентину, Болгарію, Бразилію, Велику Британію, Грузію, Данію, Естонію, Ізраїль, Індію, Індонезію, Ірландію, Іспанію, Італію, Канаду, Колумбію, Латвію, Литву, Малайзію, Мексику, Нідерланди, Німеччину, Норвегію, Перу, Південно-Африканську Республіку, Польщу, Словаччину, США, Тайвань, Туреччину, Україну, Фінляндію, Францію, Чехію, Чилі, Швейцарію та Швецію.