Після дев'ятирічної перерви міжнародний фестиваль сучасного мистецтва ГогольFest знову пройде у Києві. Захід триватиме з 16 по 20 вересня на території колишнього Жовтневого палацу (Міжнародного центру культури і мистецтв).
Про повернення фестивалю повідомили організатори на офіційному сайті.
Цьогорічна тема фестивалю — «20 років потому». Організатори зазначають, що після дев'яти років роботи в інших містах України та за кордоном ГогольFest повертається до столиці, де колись розпочалася його історія.
Протягом п'яти днів відвідувачів чекають театральні вистави, музичні концерти, перформанси, виставки сучасного мистецтва, дискусії, культурно-соціальна конференція «Антидот» та мистецький сквот.
Вперше фестиваль охопить увесь простір МЦКМ. Для мистецьких подій використають не лише основні зали, а й внутрішні двори, сад, службові приміщення та інші приховані локації. Покинутий «Кінопалац» перетворять на мистецький сквот, де свої роботи представлять 50 художників з України та Європи.
На головній і вуличній сценах виступатимуть українські музиканти. Серед учасників — Dakh Daughters, а також відбудеться спеціальний проєкт за участю DakhaBrakha, польських циркових артистів і відеохудожників.
Окремою подією стане конференція «Антидот», присвячена культурі, суспільству, протидії маніпуляціям та дезінформації.
ГогольFest заснував режисер Владислав Троїцький у 2007 році. Перші фестивалі проходили в Мистецькому Арсеналі, згодом — у Довженко-Центрі та на ВДНГ. Із 2018 року проєкт почав проводитися в різних містах України, а після початку повномасштабної війни команда фестивалю працювала переважно за кордоном.
Квитки та повна програма фестивалю вже доступні на офіційному сайті ГогольFest.