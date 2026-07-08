Проєкт фільму Анастасії Тихої «Ремінісценція» отримав дві нагороди в Карлових Варах

Український фільм «Ремінісценція» режисерки Анастасії Тихої та продюсерки Дар'ї Бассель отримав дві відзнаки на індустріальній платформі KVIFF Promises, що проходить у межах Карловарського міжнародного кінофестивалю.

Про це повідомляє «Укрінформ».

Проєкт отримав спеціальну премію Eurimages Special Co-production Development Award. Разом із відзнакою команда отримає грант у розмірі 20 тисяч євро на подальшу розробку фільму.

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За словами журі, стрічка привернула увагу глибоким дослідженням тем втрати, горя та виживання в умовах сучасної України.

Також «Ремінісценція» відзначена премією Connecting Cottbus, яка надає можливість представити проєкт на одному з провідних європейських ринків копродукції — Connecting Cottbus у німецькому місті Котбус. Журі оцінило стрічку за «тихе та особисте дослідження наслідків війни»через історію матері й доньки, яких розділило спільне горе.

Міжнародний кінофестиваль у Карлових Варах – це один із найстаріших і найпрестижніших кінофестивалів класу А у світі, який щорічно відбувається в липні у курортному місті Карлові Вари (Чехія). Цьогоріч він триває з 3 до 11 липня.

«Ремінісценція» – дебютний повнометражний фільм української режисерки Анастасії Тихої.

Події стрічки розгортаються в Україні у 2021–2022 роках. За сюжетом, головна героїня Саша повертається до рідного міста після того, як її брат зникає безвісти на війні. Повернення додому, спогади дитинства, сімейні речі та зустрічі з людьми з минулого змушують її пережити давній біль і поступово прийняти нову реальність.