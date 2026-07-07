Музика, стритарт, традиційні ремесла: дослідження УІ про точки дотику Бразилії та України

За результатами дослідження, дійшли висновку, що бразильцям бракує знань про Україну. А тому українцям варто брати активну участь у місцевих культурних ініціативах, говорити з бразильцям через історичні паралелі, вивчати мови одне одного, робити медіаконтент та багато іншого. Серед видів мистецтва, на яких можна зійтися – музика, стритарт і традиційні ремесла.

Над дослідженням працювала історикиня Латинської Америки, аналітикиня, експертка з міжнародних відносин та стратегічних комунікацій Вероніка Скоробoгатько у співпраці з Радою зовнішньої політики «Українська призма».

Цього разу йдеться про Бразилію – країну зі складнішою расово-етнічною системою ніж здається, де панують музика, танці та карнавали. Але водночас країну із соціальною нерівністю та наслідками колоніалізму.

Lb.ua ознайомився з дослідженнями і продовжує публікувати найцікавіше з них.

Український інститут (УІ) провів низку досліджень про культурне середовище в країнах Латинської Америки, Азії та Африки. Їхня мета – допомогти зрозуміти українцям та українським інституціям, як ефективно вести культурну дипломатію в цих країнах.

Фото: EPA/UPG Вуличний карнавал в Сан-Паулу, Бразилія, 25 січня 2026 року.

Расово-етнічний контекст

Попри усталене уявлення про три групи в країні – португальську, африканську та корінну, все значно складніше, пояснюють у дослідженні. Найбільшу частку населення за даними 2022 року становлять «пардо» (45,3%) – вони ж представники змішаного походження, далі – нащадки європейців (43,5%), афро-бразильці (10,2%), корінне населення (0,6%) та азійці (0,4%).

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Хибним є стереотип про мирне співіснування цих груп, зазначають у дослідженні. Насправді в Бразилії актуальна проблема дискримінації за расовою ознакою. Про це свідчать відповідні терміни. Вже згадане поняття «пардо» виникло в часи колоніалізму. Його використовували здебільшого на адресу людей зі світлішою шкірою. Також є поняття «прето». Воно позначає осіб африканського походження з темнішою шкірою та асоціюється з рабством. Але обидві групи часто обʼєднують з чорношкірими, що стирає історичний досвід кожної з них.

Водночас у бразильців немає сильного обурення щодо колоніального минулого, (хоча рух за захист прав і культурних традицій корінних народів теж присутній), а португальська спадщина для них є предметом гордості (але теж не без суперечок), зауважують у дослідженні.

У минулому, окрім португальців, на ці території прибули мігранти з інших країн, серед яких були й українці. Ця діаспора сприяла появі різних товариств та організацій ще з XIX століття, а деякі українці та їхні нащадки залишили Бразилії культурний спадок (зокрема йдеться про письменницю Віру Вовк, архітектора Грегорі Варшавчика, режисера Гектора Бабенка та інших).

Травми

Теми расової та економічної нерівностей, колоніалізму, військової диктатури (почалась у 1964 році внаслідок військового перевороту Умберту Кастелу Бранку і, незважаючи на декілька-разову зміну президентів, тривала до початку правління Жозе Коста Сарней у 1985 році), сучасного іноземного впливу з боку США та Європи є чутливими для бразильців.

Фото: EPA/UPG Віадук Сумаре розмальований художником Меною в Сан-Паулу рамках місяця прайду ЛГБТІ, Бразилія, 2 червня 2025 року.

Культурні особливості

Боротьба за рівність, права корінних народів та екологія відбиваються в сучасній літературі бразильців. Твори про це звучать на поетичних вечорах – «сарау», та публікуються незалежними виданнями. Водночас є проблема низької культури читання через обмежений доступ до освіти, визнають респонденти.

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Іншим способом соціального висловлення в Бразилії є стрит-арт. Графіті часом розповідають те, про що мовчать музеї, діляться респонденти. Однак візуальне мистецтво не закінчується на них. Нині бразильські митці працюють у жанрах живопису, скульптури, фотографії, відеоарту, перформансу та інсталяції.

Сильна сторона Бразилії – музика, яка здебільшого стала результатом африканських впливів. Самба, босанова, фанк та інші жанри є культурною візитівкою країни у світі. Якщо додати до них бібоп (джазовий стиль, що розвинувся у США в 1940-х роках), то отримаємо бразильський джаз.

Також популярною є електронна музика, яка дозволяє Бразилії інтегруватися в міжнародне поле.

Перформативне мистецтво в Бразилії – це не лише театри, а й танець, що посідає особливе місце в цій культурі. Йдеться не про один стиль, а їхню множинність. Самба і фрево належать до спадщини ЮНЕСКО. Окрім цих, різним регіонам притаманні макарату, карімбо, пасінью (швидкісний вуличний танець), форро, бумба-мей-бой та інші. Деякі з них – не просто рухи, а театральні дійства з ритуалами, міфологією або навіть ляльковим театром, пишуть у дослідженні.

Ця танцювальна культура перетворюється на карнавали. Їх проводять у різних містах та штатах, а тому вони мають різні тематики та коріння.

Фото: EPA/UPG Школи самби Aguia de Ouro під час параду на самбадромі Anhembi в Сан-Паулу, Бразилія, 14 лютого 2026 року.

Серед автентичних кіножанрів бразильців – чанчада та теленовела. Перший – музичні комедії, які виникли із зародженням кінематографу в 1930-х роках. Другий – мелодраматичні серіали, що стали популярними в 1980-х роках. Вони формують імідж Бразилії, вважають респонденти. Водночас теленовели порушують теми корупції, домашнього насильства, расизму та прав ЛГБТК+ спільноти та інші.

Сучасне бразильське кіно найбільш різноманітне та сміливе, ніж будь-коли, стверджують у дослідженні. Утім, у цій сфері Бразилія конкурує зі США, голівудські проєкти яких домінують у світі.

Фото: EPA/UPG Підготовка до карнавалу представників школи самби Салгейру готуються в Ріо-де-Жанейро, Бразилія, 1 лютого 2023 року

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Барʼєри для України

Україна для Бразилії є маловідомою, пояснюють у дослідженні. Знання бразильців є поверхневими і зазвичай обмежуються резонансними подіями, як то Чорнобильська катастрофа та війна з Росією. Остання хоч і привернула увагу, але сприймається через призму ставлення до США як до ворога.

Україну бразильці асоціюють з холодним кліматом, близькістю до Росії та вирощуванням пшениці, зазначають у дослідженні. Багато хто досі сприймає її як частину Росії. Натомість більш обізнані щодо України люди – радше нішева історія, коментують респонденти.

Українську культуру популяризують в Парані – штаті з українською діаспорою. У цьому регіоні є зацікавлення до традиційних ремесл таких як писанкарство, згадує респондент.

Щодо академічного життя – деякі університети Парани поширюють українську мову та культуру. Тут також діє програма інтеграції українських науковців з 2022 року. Утім, цей вплив все одно локальний, наголошують у дослідженні.

Як працювати?

Головне завдання для культурної дипломатії України в Бразилії – зробити Україну помітною. Країна має розробити довгострокову стратегію з постійними культурними ініціативами, пропонують у дослідженні. Серед можливостей – організація «Року України в Бразилії», участь у культурних подіях на кшталт Бієнале в Сан-Паулу, Міжнародного кінофестивалю в Ріо-де-Жанейро та інших, співпраця з українською діаспорою тощо.

Фото: Daniel Leite Мурал «Exchange» Едуардо Кобри та Саші Корбана, Сан-Пауло

Також варто посилити цифрову присутність України через співпрацю з бразильськими медіа та створення поругальськомовного контенту, колаборацій із Бразилією в цифрових проєктах – від міжнародних концертів до телешоу.

Музику вважають найміцніший культурним містком. Адже бразильці зацікавлені як у традиційних жанрах, так і в сучасних. З цього боку доречною буде співпраця українських музикантів з бразильськими оркестрами та музичними фестивалями.

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Інший перетин – візуальне мистецтво, зокрема йдеться про вуличне мистецтво та мурали, до яких можна залучити українських митців.

Ставку можна робити й на українські традиційні ремесла. Адже вони можуть зацікавити бразильців у південно-східних регіонах, а більш нішеві формати в Амазонії та в північних штатах (зокрема в містах Ріо-де-Жанейро та Сан-Паулу) допомогти боротися з браком знань про Україну.

Серед освітніх проєктів рекомендують створити партнерства між університетами країн; ініціювати взаємне вивчення мов: бразильцями української – і навпаки. А інвестиція в переклади української літератури португальською та видання українських творів у Бразилії може зміцнити літературні звʼязки.

Діалог з бразильцями варто будувати на культурних паралелях колоніалізму, роллю корінних народів Бразилії, формах культурного самовираження.

Аби сформувати наратив української ідентичності в Бразилії, доцільно запустити пілотний проєкт з українським брендом у форматі «Українського культурного сезону в Бразилії» або серії подій з чіткою айдентикою та диджитал-кампанією, пишуть у дослідженні .