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Території культури

Всеволод Змієнко: вулиця розвідника УНР, який документував Голодомор

У липні 2024 року розпорядженням голови Одеської обласної військової адміністрації одну з центральних вулиць Одеси перейменували на честь Всеволода Змієнка: уродженця міста, генерал-хорунжого Армії УНР та одного із засновників української військової розвідки. Раніше його ім’я носив лише невеликий провулок на околицях Одеси.

Назва вулиці змінювалася разом із політичними епохами. Закладена як Дворянська (1814), вона послідовно ставала вулицею Вітте (1902), Петра Великого (1909), Комінтерну (1923). Після Другої світової їй повернули ім'я Петра Великого, а 1995 року знов назвали Дворянською. Тепер вулиця носить ім'я людини, чий шлях починався в цьому місті й став частиною історії українського державотворення. 

Цим нарисом ми продовжуємо цикл статей про діячів і діячок, чиї імена формують сучасний топонімічний простір України.

Території культури

Одеса: перша війна

Всеволод Змієнко народився 1886 року в Одесі. Батьки присвятили себе педагогіці: мати Агрипина викладала у Новослобідському народному училищі, батько Юхим, відставний військовий, – в Одеському міському дівочому. Дім, де поважали дисципліну й освіту, сформував у сина звичку до системної праці.

Середню освіту Змієнко здобув в Одесі. У 1901 році помер батько, і сім'я опинилась у скрутному становищі. Продовжити навчання допомогла іменна стипендія Одеської міської думи розміром у 90 карбованців.

У 1905 році Змієнко розпочав військову кар'єру – спочатку в Одеському юнкерському, а потім у Київському військовому училищі. Саме там він зустрів Марка Безручка — це знайомство з часом переросло у міцну дружбу і бойове побратимство в армії УНР. Згодом, завдяки аналітичним здібностям і потягу до стратегії, Змієнко вступив до Миколаївської академії Генерального штабу в Санкт-Петербурзі та закінчив її 1914 року (за іншими даними — 1913). Напередодні Першої світової повернувся до Одеси, отримавши призначення до 59-го піхотного Люблінського полку. У його складі вирушив на фронт, де виявив себе рішучим командиром. За хоробрість був відзначений Георгіївським хрестом, Георгіївською зброєю та низкою інших військових нагород. 

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З молодих років Змієнко уважно стежив за політичними змінами. Лютнева революція 1917 року застала його в чині підполковника, і розпад імперії відкрив для нього нові можливості. Він взявся за розбудову українських військових структур на півдні.

Всеволод Змієнко
Фото: localhistory.org.ua
Всеволод Змієнко

Боротьба за Одесу

Тодішня Одеса була політично строкатим містом: за владу тут змагалися прихильники Центральної Ради, анархісти, більшовики, білогвардійці та іноземні контингенти шести країн. У цій обстановці Змієнко узявся за створення Одеської гайдамацької дивізії військ Центральної Ради — організовував набір, налагоджував вишкіл, формував боєздатні підрозділи. У грудні 1917 року його офіційно призначили начальником штабу дивізії.

У січні 1918-го Змієнко керував розробкою плану оборони міста під час боїв із більшовиками. Після їхнього витіснення, авторитет Змієнка стрімко зріс: він став заступником військового коменданта Одеси. Після Гетьманського перевороту у квітні 1918 року і приходу до влади Скоропадського Змієнко очолив демобілізаційний комітет Херсонської губернії. Щодня через одеський порт і залізничний вузол проходили тисячі виснажених і радикалізованих фронтовиків. Він опікувався їхнім обліком і розміщенням, стримував ворожу агітацію, намагався залучити лояльних вояків до українського війська.

Наприкінці 1918 року ситуація знову загострилася. Змієнко став начальником штабу 3-го Херсонського корпусу в Одесі. Він особисто командував українськими частинами у вуличних боях проти Добровольчої армії Денікіна. А отримавши наказ Директорії про відступ, вивів війська спочатку під Роздільну, а потім через Румунію та Польщу на Волинь. Це стало його остаточним прощанням із рідним містом.

Замостя: Змієнко проти будьонівців

1919 рік став для українського війська часом катастрофічного виснаження: епідемія тифу, безперервні відступи й реорганізації підривали боєздатність армії. У лютому Змієнко виконував обов'язки командувача Південно-Східної групи Дієвої армії УНР, у березні очолив її Східний фронт. У липні він обіймав посаду начальника штабу 10-ї пішої дивізії Січових стрільців. Згодом потрапив до польського інтернування в Луцьку, проте після укладення союзу між УНР та Польщею повернувся до активної служби. З лютого 1920 року очолив штаб дивізії, яку формували у Брест-Литовській фортеці з вояків Дієвої армії УНР, інтернованих польською владою. Спочатку з'єднання мало назву 1-ша дивізія, а з березня 1920 року було перейменоване на 6-ту Січову стрілецьку. Її командиром став Марко Безручко.

начальник штабу Всеволод Змієнко (ліворуч) і начальник дивізії Марко Безручко (праворуч) 1918
Фото: wikimedia.org
начальник штабу Всеволод Змієнко (ліворуч) і начальник дивізії Марко Безручко (праворуч) 1918

У травні спільні польсько-українські сили увійшли до Києва, проте вже наприкінці місяця більшовики перейшли у контрнаступ. На захід рушила Перша кінна армія Будьонного з метою прорватися через Польщу до Берліна. На її шляху постало Замостя – фортеця у південно-східній Польщі. Її гарнізон (близько 3500 вояків, переважно підрозділи 6-ї дивізії армії УНР та 31-й польський піхотний полк) обороняв місто під командуванням Безручка проти вдвічі більшого війська. Ключову роль в організації оборони відіграв Змієнко. Він зрозумів, що маневровий бій із кіннотою приречений, тому зосередився на інженерному рішенні: навколо міста звели багаторівневу систему укріплень, колючий дріт розтягнули кутами й зигзагами, формуючи зони перехресного вогню, а залізничний насип перетворили на додатковий рубіж. Кавалерія втрачала головну перевагу — швидкість — ще на підступах до міста.

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Наприкінці серпня армія Будьонного здійснила серію атак і зазнала важких втрат. Коли в ніч на 31 серпня ворогу вдалося локально вклинитися в позиції, Змієнко негайно ввів резерви й відбив ділянку контратакою. Замостя витримало облогу. Зупинивши кінну армію Будьонного, гарнізон позбавив її можливості вдарити у фланг польським силам під Варшавою, де в ті самі дні вирішувалася доля польсько-більшовицької війни. За цю операцію Змієнка підвищили до звання генерал-хорунжого Армії УНР.

Розвідник у вигнанні 

Поразка Визвольних змагань й еміграція до Польщі стали для Змієнка важким переломом, але не кінцем боротьби. Змінився лише її формат.

Всеволод Змієнко
Фото: wikipedia.org
Всеволод Змієнко

У Варшаві він включився в інтелектуальне життя еміграції: викладав на військових курсах, заснував Українське Воєнно-історичне товариство, увійшов до редакційних колегій збірника «За державність» і військово-історичного часопису «Табор». Проте дедалі більше його займало інше. У 1927 році уряд УНР в екзилі призначив Змієнка керівником ІІ секції Генерального штабу, відповідальної за розвідку та контррозвідку. На цій посаді він пропрацював до 1936 року. Під його керівництвом секція набула чіткої структури: розвідувальний напрям («Наступ»), контррозвідувальний («Оборона») та аналітичний («Студії»). Агентурна мережа охоплювала радянську Україну, Румунію, Чехословаччину та Туреччину. У документах ніколи не фігурували справжні імена — лише індивідуальні номери; для передачі даних застосовували шифри, розроблені за особистої участі Змієнка.

Одним із найважливіших напрямів роботи секції стало документування Голодомору 1932–1933 років. Агенти надсилали звіти про масову загибель людей в підрадянській Україні; Змієнко систематизував ці матеріали й шукав шляхи донести їх до світової преси. Частина зібраних свідчень потрапила до іноземних кореспондентів — зокрема до британського журналіста Малькольма Маґґеріджа, чиї репортажі у Manchester Guardian стали одними з перших публічних свідчень про трагедію.

Родинна драма

Поруч зі службою Змієнко переживав глибоку особисту драму. Його дружина Піама, донька генерала Дмитра Скляревського, померла від тифу в Одесі 1921 року. Троє дітей залишились в місті під опікою тітки. Змієнко розумів, яка небезпека нависла над дітьми в радянській Україні. На початку 1920-х він організував таємну операцію з їхнього вивезення: десятирічного сина Всеволода та чотирирічну доньку Галину вдалося переправити до Варшави під чужими іменами. Далі за дітьми наглядала дружина генерала Марка Безручка. Семирічного Олега вивезти не вдалося. Він жив спочатку в Одесі, а потім у Москві під чужим прізвищем; органи держбезпеки знали про його походження й використовували цей факт як важіль тиску на батька — проте безуспішно. Подальша доля Олега невідома.

Останні роки Змієнка були затьмарені підірваним здоров'ям. Він помер 1938 року у Варшаві — йому було лише п'ятдесят два роки. Поховали його на православному цвинтарі “Воля”; поряд спочиває його друг — генерал Марко Безручко. На надгробку викарбувано лаконічний напис: «Незнаному козакові».

Портрет на могилі Всеволода Змієнка.
Фото: Дмитро Димидюк
Портрет на могилі Всеволода Змієнка.

***

Через стрімкі повороти кар’єри Всеволода Змієнка можна читати окремі періоди історії Одеси та країни. Для Одеси Змієнко — один із тих уродженців, чия доля нагадує, що історія міста нерозривно пов'язана з українським державотворенням. Змієнко обрав конкретну сторону, і це дорого йому коштувало: втрати родини, дому, самого міста, куди він більше ніколи не повернувся. Для країни ж його значення ширше за біографію одного генерала. Змієнко – постать на перетині трьох сюжетів, кожен з яких досі формує українську історичну пам'ять: збройна боротьба за державність 1917–1921 років, розбудова інституцій уряду в екзилі та раннє документування Голодомору як злочину. В радянські часи ім'я Змієнка замовчували, та з відновленням незалежності воно почало поступово повертатися — і до наукового обігу, і до топонімічного простору: вулиці його імені з'явилися в Києві, Дніпрі та Одесі. Проте чимало деталей його біографії й досі чекають на дослідників.

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Проєкт «Території культури» виходить у партнерстві з компанією «Перша приватна броварня» і присвячений дослідженню історії та трансформації української культурної ідентичності.
Вероніка СтягайлоВероніка Стягайло, літературна оглядачка, бібліографка, історикиня
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