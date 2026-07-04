Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
ГоловнаСуспільствоПодії

В Одесі відкрився третій в Україні центр Superhumans – один із лідерів послуг протезування

Центр обслуговує як цивільних, так і військових.

В Одесі відкрився третій в Україні центр Superhumans – один із лідерів послуг протезування
В Одесі відкрився третій в Україні центр Superhumans
Фото: Телеграм / Юлія Свириденко

В Одесі відкрився третій в Україні центр Superhumans, повідомила глава уряду Юлія Свириденко. 

Сьогодні у місті відбулась щорічна зустріч спільноти Superhumans Reunion. Це ветерани і ветеранки, цивільні люди – дорослі й діти, які після поранень повернулися до активного життя.

В Одесі також відкрився третій в Україні центр Superhumans, який задає рівень якості послуг реабілітації для всієї галузі”, – написала Свириденко. 

Вона зазначила, що цей центр – один з лідерів серед 88 установ по країні, які надають послуги протезування для цивільних і військових.

Крім того, Свириденко повідомила, що цього року повну компенсацію вартості житла отримують 2150 ветеранів з інвалідністю внаслідок війни.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies