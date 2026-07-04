Центр обслуговує як цивільних, так і військових.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

В Одесі відкрився третій в Україні центр Superhumans

В Одесі відкрився третій в Україні центр Superhumans, повідомила глава уряду Юлія Свириденко.

Сьогодні у місті відбулась щорічна зустріч спільноти Superhumans Reunion. Це ветерани і ветеранки, цивільні люди – дорослі й діти, які після поранень повернулися до активного життя.

“В Одесі також відкрився третій в Україні центр Superhumans, який задає рівень якості послуг реабілітації для всієї галузі”, – написала Свириденко.

Вона зазначила, що цей центр – один з лідерів серед 88 установ по країні, які надають послуги протезування для цивільних і військових.

Крім того, Свириденко повідомила, що цього року повну компенсацію вартості житла отримують 2150 ветеранів з інвалідністю внаслідок війни.