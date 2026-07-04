На Дніпропетровщині сьогодні внаслідок російських обстрілів постраждали 9 людей

Понад 20 разів ворог атакував три райони області безпілотниками, артилерією і ракетами.

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На Дніпропетровщині сьогодні, 4 липня, внаслідок російських обстрілів постраждали 9 людей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олекснадр Ганжа.

У Дніпровському районі росіяни цілили по Дніпру, Солонянській й Миколаївській громадах. Понівечене підприємство, виникли пожежі. Поранені четверо людей. 22-річна жінка госпіталізована у стані середньої тяжкості. Чоловіки 28, 32 та 63 років лікуватимуться амбулаторно.

На Нікопольщині потерпали райцентр, Мирівська, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Пошкоджені торгівельний павільйон, багатоквартирні будинки, приватні оселі, автомобілі.

Постраждали п’ятеро людей. Це чоловіки 52 і 64 років та жінки 44, 47 і 75 років. Усі лікуватимуться амбулаторно.

У Кам’янському районі противник завдав удару по П’ятихатській громаді. Понівечена інфраструктура.