В Одесі створять нову Академію військово-морських сил

Така потреба є у Військово-морських сил ЗСУ.

Нова Академія військово-морських сил з’явиться в Одесі.

Відповідне рішення ухвалив Володимир Зеленський.

За його словами, Росія програла Чорне море завдяки діям ВМС України та інших підрозділів Сил оборони і безпеки. Він наголосив, що звільнення Зміїного та операції проти російського флоту, портів і окупаційних сил у Криму доводять, що чорноморський та азовський простір не будуть місцем спокою для Росії.

Як знак шани і вдячності флоту, а також для розвитку Одеси, президент ухвалив рішення створити в місті нову Академію військово-морських сил.

За його словами, ВМС мають таку потребу і спроможність, а українська молодь і курсанти прагнуть служити Україні та захищати її.