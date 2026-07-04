У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 30 жертв, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 30 жертв, майже 100 поранених (оновлено)
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
ГоловнаСуспільствоВійна

В Одесі створять нову Академію військово-морських сил

Така потреба є у Військово-морських сил ЗСУ.

В Одесі створять нову Академію військово-морських сил
ВМС ЗСУ
Фото: ВМС ЗС України

Нова Академія військово-морських сил з’явиться в Одесі.

Відповідне рішення ухвалив Володимир Зеленський.

За його словами, Росія програла Чорне море завдяки діям ВМС України та інших підрозділів Сил оборони і безпеки. Він наголосив, що звільнення Зміїного та операції проти російського флоту, портів і окупаційних сил у Криму доводять, що чорноморський та азовський простір не будуть місцем спокою для Росії.

Як знак шани і вдячності флоту, а також для розвитку Одеси, президент ухвалив рішення створити в місті нову Академію військово-морських сил. 

За його словами, ВМС мають таку потребу і спроможність, а українська молодь і курсанти прагнуть служити Україні та захищати її. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies