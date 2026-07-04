Сибіга закликав партнерів до рішучих дій після нічної атаки Росії на Суми

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів до рішучих дій, посилення санкцій та невідкладного надання додаткових засобів протиповітряної оборони на Росію.

Так глава МЗС відреагував на нічну російську атаку по центру міста Суми.

Очільник відомства наголосив, що Москва вже давно не намагається розрізняти військові об'єкти і цивільну інфраструктуру. Російські війська свідомо бомблять багатоповерхівки посеред ночі, розраховуючи на безкарність. Сибіга звернувся до тих, хто досі сподівається зупинити агресора за допомогою дипломатичних переговорів, підкресливши, що цей режим розуміє лише мову сили.

Міністр зазначив, що кожна така атака є прямим свідченням того, що Росія не планує припиняти бойові дії і демонстративно відкидає будь-які мирні ініціативи.

На переконання Сибіги, світова спільнота повинна відповісти конкретними кроками: терміново забезпечити Україну додатковими системами ППО та ракетами-перехоплювачами, запровадити проти РФ значно жорсткіші санкції, а також посилити міжнародну ізоляцію та тиск на країну-агресора.