Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 30 жертв, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 30 жертв, майже 100 поранених (оновлено)
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
ГоловнаСуспільствоВійна

Сьогодні оборонці вже відбили 71 штурм росіян

Найбільше боїв пройшло на Покровському напрямку фронту. 

Сьогодні оборонці вже відбили 71 штурм росіян
Війна в Україні
Фото: Генштаб

Сьогодні, 4 липня, станом на 16:00 росіяни провели 71 раз штурм позицій Сил оборони. Найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку фронту.

Про це повідомив Генштаб. 

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Нескучне, Бачівськ, Безсалівка, Рогізне, Сопич, Павлівка, Харківка, Волфине, Кореньок; на Чернігівщині – Клюси. Авіаудару зазнала Мала Слобідка.

Реклама

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення. Окупанти здійснили 21 обстріл населених пунктів та позицій наших військ.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники п’ять разів намагалися прорвати оборону в районі населених пунктів Стариця, Синельникове, Артільне та у бік Хатнього.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій наразі не проводив.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали три спроби загарбників просунутися у бік населених пунктів Шийківка, Ставки, Лиман. Два боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбивали 14 ворожих атак у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районі Різниківки й Закітного. Три атаки тривають.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили одну атаку у бік Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали дев’ять атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка та в бік Довгої Балки, дві атаки досі тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 17 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Гришине та в бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Новий Донбас, Сергіївка. 

Реклама

На Олександрівському напрямку ворог двічі намагався просунутися у районах Олександрограда та Березового. 

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 15 ворожих атак у районах Добропілля, Залізничного та у бік населених пунктів Воздвижівка, Гуляйпільське, Цвіткове, Чарівне, Верхня Терса, Староукраїнка. Ще два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших захисників у бік населеного пункту Лук’янівське.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій наразі не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies