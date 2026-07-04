Сьогодні оборонці вже відбили 71 штурм росіян

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Сьогодні, 4 липня, станом на 16:00 росіяни провели 71 раз штурм позицій Сил оборони. Найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку фронту.

Про це повідомив Генштаб.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Нескучне, Бачівськ, Безсалівка, Рогізне, Сопич, Павлівка, Харківка, Волфине, Кореньок; на Чернігівщині – Клюси. Авіаудару зазнала Мала Слобідка.

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На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення. Окупанти здійснили 21 обстріл населених пунктів та позицій наших військ.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники п’ять разів намагалися прорвати оборону в районі населених пунктів Стариця, Синельникове, Артільне та у бік Хатнього.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій наразі не проводив.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали три спроби загарбників просунутися у бік населених пунктів Шийківка, Ставки, Лиман. Два боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбивали 14 ворожих атак у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районі Різниківки й Закітного. Три атаки тривають.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили одну атаку у бік Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали дев’ять атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка та в бік Довгої Балки, дві атаки досі тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 17 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Гришине та в бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Новий Донбас, Сергіївка.

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На Олександрівському напрямку ворог двічі намагався просунутися у районах Олександрограда та Березового.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 15 ворожих атак у районах Добропілля, Залізничного та у бік населених пунктів Воздвижівка, Гуляйпільське, Цвіткове, Чарівне, Верхня Терса, Староукраїнка. Ще два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших захисників у бік населеного пункту Лук’янівське.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій наразі не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.