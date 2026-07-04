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На Миколаївщині унаслідок зіткнення мікроавтобуса і вантажівки загинули дев'ять людей, восьмеро поранені

Постраждалим надають усю необхідну допомогу.

На Миколаївщині унаслідок зіткнення мікроавтобуса і вантажівки загинули дев'ять людей, восьмеро поранені
на Миколаївщині унаслідок зіткнення мікроавтобуса і вантажівки загинули дев'ять людей
Фото: поліція Миколаївської області

Уранці 4 липня на автодорозі М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ у Миколаївській області сталася масштабна ДТП за участю пасажирського мікроавтобуса та вантажівки. Загинули дев'ятеро людей, ще вісім отримали травми.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Аварія сталася близько 07:40 між селами Красне та Нечаяне. За попередньою інформацією правоохоронців, водій маршрутного мікроавтобуса Mercedes Sprinter, який прямував з Одеси до Миколаєва з пасажирами, виїхав за межі проїзної частини. Після цього транспортний засіб перекинувся, некеровано виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажівкою Volvo.

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Внаслідок зіткнення дев'ятеро людей загинули на місці. Ще восьмеро постраждалих отримали травми різного ступеня тяжкості. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Фото: поліція Миколаївської області

На місці трагедії працюють слідчі поліції, рятувальники та медики. Інспектори патрульної поліції забезпечують регулювання дорожнього руху та встановлюють усі обставини смертельної аварії.

Причини аварії з'ясовуються.

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