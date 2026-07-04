Уранці 4 липня на автодорозі М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ у Миколаївській області сталася масштабна ДТП за участю пасажирського мікроавтобуса та вантажівки. Загинули дев'ятеро людей, ще вісім отримали травми.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
Аварія сталася близько 07:40 між селами Красне та Нечаяне. За попередньою інформацією правоохоронців, водій маршрутного мікроавтобуса Mercedes Sprinter, який прямував з Одеси до Миколаєва з пасажирами, виїхав за межі проїзної частини. Після цього транспортний засіб перекинувся, некеровано виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажівкою Volvo.
Внаслідок зіткнення дев'ятеро людей загинули на місці. Ще восьмеро постраждалих отримали травми різного ступеня тяжкості. Їм надають необхідну медичну допомогу.
На місці трагедії працюють слідчі поліції, рятувальники та медики. Інспектори патрульної поліції забезпечують регулювання дорожнього руху та встановлюють усі обставини смертельної аварії.
Причини аварії з'ясовуються.