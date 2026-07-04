Сили оборони уразили ворожий вертоліт в Азовському морі та залізничний міст через Сіверський Донець

Також підтверджено удари по нафтовому терміналу "Санкт-Петербург" та пункт базування Балтійського флоту РФ "Кронштадт".

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У ніч на 4 липня підрозділи Сил оборони України уразили ворожий вертоліт в акваторії Азовського моря, залізничний міст через річку Сіверський Донець, а також низку інших об'єктів РФ.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Українські захисники уразили російський вертоліт в Азовському морі. Наразі інформація щодо масштабу його пошкоджень уточнюється.

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Також під удар потрапив залізничний міст через Сіверський Донець у районі Станиці Луганської.

За інформацією Генштабу, окупанти використовували цей об'єкт для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів на фронт.

Одночасно Сили оборони завдали ударів по нафтовому терміналу «Санкт-Петербург» у Ленінградській області РФ, де після влучання виникла пожежа. Цей термінал є одним із найбільших у Балтійському регіоні та використовується для забезпечення потреб російської армії.

Також було уражено пункт базування Балтійського флоту РФ «Кронштадт», на території якого зафіксовано займання.

Крім цього, українські військові атакували два пункти управління російських військ у районі Шахтарського на Донеччині, склад безпілотників у Титарівці, ремонтний підрозділ у Старобільську та склад паливно-мастильних матеріалів у Луганську.

Удари спрямовані на зниження воєнно-економічного потенціалу країни-агресора та порушення логістичного забезпечення російських військ. Остаточні результати ураження всіх цілей наразі уточнюються.