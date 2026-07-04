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Інформація, поширена в українських медіа, щодо заяви глави РФ Владіміра Путіна про нібито окупацію російськими військами населеного пункту Костянтинівка на Донеччині, не відповідає дійсності.

Про це у коментарі LB.ua повідомив речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов.

За даними відображення оперативної обстановки в АС ЦОК ЗСУ "Дзвін" лінії бойового зіткнення системи DELTA, Костянтинівка перебуває під контролем Сил оборони України.

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"Військові частини та підрозділи 19 АК УВ(с) "Схід" продовжують ведення оборонної операції на визначених рубежах в межах населеного пункту та на підступах до нього", – повідомив речник.

Водночас противник не полишає спроб заволодіти Костянтинівкою. Зафіксовано випадки спроби інфільтрації малочисельних піхотних груп (1-3 особи) в глибину бойових порядків Сил оборони.

У місті тривають контрдиверсійні дії Сил оборони. Окупанти виявляються та знищуються.

"Протягом 3 липня на зазначеному напрямку противником було проведено 11 штурмових дій, при цьому успіху не досягнуто. Натомість ворог, уже не вперше, вдається до поширення найвищими посадовими особами відвертої дезінформації та фейків", – додає військовий.

Українські захисники продовжують утримувати позиції на визначених рубежах. Обстановка залишається складною, але перебуває під контролем Сил оборони України.