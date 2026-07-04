Окупанти вдарили безпілотником по нежитловій забудові у Сумах

Уранці 4 липня росіяни вдарили з БпЛА по житловому приміщенню в Ковпаківському районі мвста Суми, там виникла пожежа.
Про це повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.
"Сьогодні близько 06:55 зафіксовано влучання БПЛА типу "Шахед" по нежитловому приміщенню в Ковпаківському районі міста", – ідеться у повідомленні.
Унаслідок влучання сталося загоряння, пожежу вже ліквідовано. На місці події працюють усі відповідні служби, триває ліквідація наслідків ворожої атаки.
- Уночі ворог масовано атакував Суми. Відомо про 27 поранених, попередньо, серед постраждалих 7 дітей. Відомо про чотирьох загиблих внаслідок удару російської авіабомби по одній із центральних вулиць Сум.