Окупанти вдарили безпілотником по нежитловій забудові у Сумах

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Уранці 4 липня росіяни вдарили з БпЛА по житловому приміщенню в Ковпаківському районі мвста Суми, там виникла пожежа.

Про це повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.

"Сьогодні близько 06:55 зафіксовано влучання БПЛА типу "Шахед" по нежитловому приміщенню в Ковпаківському районі міста", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок влучання сталося загоряння, пожежу вже ліквідовано. На місці події працюють усі відповідні служби, триває ліквідація наслідків ворожої атаки.