Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині одна людина загинула, ще 13 поранені

Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах.

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Протягом минулої доби російські війська масовано обстрілювали населені пункти Херсонської області, застосовуючи авіацію, ударні безпілотники та артилерію.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожими ударами опинилися Херсон, Антонівка, Садове, Придніпровське, Комишани, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Правдине, Берислав, Козацьке, Милове, Любимівка, Новокаїри, Тягинка та десятки інших населених пунктів області.

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Російські війська били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах.

Унаслідок атак пошкоджено багатоповерховий будинок, 16 приватних осель, Пункт Незламності, газопровід, сільськогосподарське підприємство та приватні автомобілі.

Унаслідок російської агресії одна людина загинула, ще 13 мирних жителів отримали поранення.

Також упродовж доби із деокупованих громад Херсонської області евакуювали трьох людей.