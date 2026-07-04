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Окупанти вдарили КАБами по найбільшій в Європі птахофабриці "Чорнобаївська"

Збитки 

Окупанти вдарили КАБами по найбільшій в Європі птахофабриці "Чорнобаївська"
Ілюстративне фото
Фото: Pixabay

Російські війська завдали удару КАБами по найбільшій в Європі птахофабриці «Чорнобаївська» на Херсонщині.

Про це повідомили в пресслужбі "Укрлендфармінг".

Внаслідок влучання на території підприємства спалахнула масштабна пожежа. Зруйновано значну частину виробничого комплексу.  Попередньо, збитки оцінюються в сотні мільйонів доларів.

"Птахофабрика «Чорнобаївська» — один із найсучасніших та найбільших об'єктів птахівництва не лише в Україні, а й у Європі. Підприємство вже неодноразово ставало ціллю для російських загарбників", - йдеться в повідомленні.

На початку повномасштабного вторгнення під час окупації Херсонщини птахофабрика була повністю знеструмлена та заблокована окупантами. Тоді загинуло 4,7 мільйона голів птиці.

 Під час окупації російські військові повністю розграбували підприємство, вивезли сучасне обладнання, автотехніку та зруйнували інфраструктуру. Після деокупації Група компаній «Укрлендфармінг» відновила виробництво.

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