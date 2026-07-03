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В Запоріжжі через ворожу атаку поранено 21 людину: є загиблі

Троє людей у важкому стані.

В Запоріжжі через ворожу атаку поранено 21 людину: є загиблі
Фото: Іван Федоров в Telegram

В Запоріжжі через ворожі атаки 3 липня поранена 21 людина. 

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Фото: Іван Федоров в Telegram

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Серед них дві дитини: 12-річний хлопчик та 16-річна дівчина. Серед поранених троє людей у важкому стані.

Двоє чоловіків загинули.

У постраждалих осколкові поранення. 

Фото: Іван Федоров в Telegram

Внаслідок атаки вибиті вікна, понівечені автівки, зафіксовані пожежі у нежитлових та житлових будівлях.

Фото: Іван Федоров в Telegram

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