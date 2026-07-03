В Запоріжжі через ворожу атаку поранено 21 людину: є загиблі

В Запоріжжі через ворожі атаки 3 липня поранена 21 людина.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Серед них дві дитини: 12-річний хлопчик та 16-річна дівчина. Серед поранених троє людей у важкому стані.
Двоє чоловіків загинули.
У постраждалих осколкові поранення.
Внаслідок атаки вибиті вікна, понівечені автівки, зафіксовані пожежі у нежитлових та житлових будівлях.
- Російські окупанти атакували Запоріжжя безпілотниками. Унаслідок удару у житловому секторі виникла пожежа, є поранений.
- Російські війська вкотре завдали удару по мирному населенню. Внаслідок атаки постраждали дві жінки, які в цей момент просто йшли вулицею.