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Одна людина загинула, ще четверо поранені унаслідок обстрілів РФ по Донеччині

Ворог атакував Дружківку, Краматорськ, Білозерське та село Петрівка Перша.

Одна людина загинула, ще четверо поранені унаслідок обстрілів РФ по Донеччині

Унаслідок російських обстрілів 3 липня на Донеччині загинула одна людина, ще четверо цивільних зазнали поранень. Під вогнем опинилися Дружківка, Краматорськ, Білозерське та село Петрівка Перша. 

Про це повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва, пише "Суспільне".

За її словами, близько 8:00 у Дружківці внаслідок удару FPV-дрона поранення дістав 77-річний чоловік. О 10:30 російські війська обстріляли Білозерське, де постраждала 65-річна жінка. Обом діагностували мінно-вибухові травми та осколкові поранення.

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О 10:50 окупанти скинули авіабомбу ФАБ-250 з модулем планування та корекції на село Петрівка Перша Краматорського району.

"Внаслідок цього загинув 57-річний цивільний. Пошкоджені 26 житлових будинків", – повідомила Мєдвєдєва.

Ще через десять хвилин російські війська атакували Краматорськ безпілотником типу «Герань-2», який влучив поблизу житлового будинку. Поранення дістав 54-річний чоловік. Одночасно під повторний удар потрапила Дружківка, де постраждала 64-річна жінка.

Потерпілим надали необхідну медичну допомогу.

За фактами обстрілів правоохоронці розпочали досудові розслідування за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

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