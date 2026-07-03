Вибухотехніки поліції Сумщини знешкодили ворожий безпілотник, що містив близько 90 кілограмів вибухівки.

Про це повідомили в Національній поліції.

Безпілотник виявили посеред поля. Він був збитий Силами оборони України. Під час обстеження фахівці встановили, що його бойова частина не здетонувала та становить смертельну небезпеку.

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Фото: Пресслужба Нацполіції

За висновками спеціалістів, безпілотник був споряджений термобаричною запальною бойовою частиною — одним із найнебезпечніших типів боєприпасів.

"Під час вибуху вона не лише створює потужну вибухову хвилю, а й створює хмару аерозолю, яка детонує. Вона спалює кисень і діє потужною ударною хвилею, руйнуючи укріплення та будівлі, становлячи смертельну загрозу для людей", - зазначили в Нацполіції.

Бойова частина містила близько 90 кілограмів вибухової речовини. Потужності такого заряду достатньо, щоб спричинити масштабні руйнування, зокрема повністю знищити багатоповерхову будівлю.

Фото: Пресслужба Нацполіції

Вибухотехніки вилучили бойову частину та транспортували її на спеціальний полігон. Там боєприпас знищили.