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На Сумщині знешкодили ворожий дрон, що містив близько 90 кілограмів вибухівки

Потужності такого заряду достатньо, щоб повністю знищити багатоповерхову будівлю.

На Сумщині знешкодили ворожий дрон, що містив близько 90 кілограмів вибухівки
Фото: Пресслужба Нацполіції

Вибухотехніки поліції Сумщини знешкодили ворожий безпілотник, що містив близько 90 кілограмів вибухівки.

Про це повідомили в Національній поліції.

Безпілотник виявили посеред поля. Він був збитий Силами оборони України. Під час обстеження фахівці встановили, що його бойова частина не здетонувала та становить смертельну небезпеку.

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Фото: Пресслужба Нацполіції

За висновками спеціалістів, безпілотник був споряджений термобаричною запальною бойовою частиною — одним із найнебезпечніших типів боєприпасів. 

"Під час вибуху вона не лише створює потужну вибухову хвилю, а й створює хмару аерозолю, яка детонує. Вона спалює кисень і діє потужною ударною хвилею, руйнуючи укріплення та будівлі, становлячи смертельну загрозу для людей", - зазначили в Нацполіції.

Бойова частина містила близько 90 кілограмів вибухової речовини. Потужності такого заряду достатньо, щоб спричинити масштабні руйнування, зокрема повністю знищити багатоповерхову будівлю.

Фото: Пресслужба Нацполіції

Вибухотехніки вилучили бойову частину та транспортували її на спеціальний полігон. Там боєприпас знищили.

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