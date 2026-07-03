Вибухотехніки поліції Сумщини знешкодили ворожий безпілотник, що містив близько 90 кілограмів вибухівки.
Про це повідомили в Національній поліції.
Безпілотник виявили посеред поля. Він був збитий Силами оборони України. Під час обстеження фахівці встановили, що його бойова частина не здетонувала та становить смертельну небезпеку.
За висновками спеціалістів, безпілотник був споряджений термобаричною запальною бойовою частиною — одним із найнебезпечніших типів боєприпасів.
"Під час вибуху вона не лише створює потужну вибухову хвилю, а й створює хмару аерозолю, яка детонує. Вона спалює кисень і діє потужною ударною хвилею, руйнуючи укріплення та будівлі, становлячи смертельну загрозу для людей", - зазначили в Нацполіції.
Бойова частина містила близько 90 кілограмів вибухової речовини. Потужності такого заряду достатньо, щоб спричинити масштабні руйнування, зокрема повністю знищити багатоповерхову будівлю.
Вибухотехніки вилучили бойову частину та транспортували її на спеціальний полігон. Там боєприпас знищили.
- 3 липня російські війська вдарили керованими авіабомбами по території Сумської громади. Відомо про поранену.