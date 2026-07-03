У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 30 жертв, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 30 жертв, майже 100 поранених (оновлено)
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині через російські обстріли одна людина загинула, четверо поранені

Пошкоджені приватні будинки, складське приміщення, техніка та автотранспорт.

На Херсонщині через російські обстріли одна людина загинула, четверо поранені
наслідки атаки РФ
Фото: ДСНС України

На Херсонщині унаслідок російських обстрілів одна людина загинула, чотири – дістали травм, пише Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

За даними слідства,  російська армія атакувала населені пункти Херсонщини авіацією, ствольною артилерією, мінометами та дронами різного типу.  

Реклама

У результаті ворожих атак одна людина загинула, чотири – дістали поранень. 

Орієнтовно о 15:10 окупанти атакували Микільське - загинула 73-річна жінка.

Четверо поранених отримали травми від наслідків використання ворогом БпЛА у Херсоні, Комишанах та Урожайному. 

Крім того, пошкоджень зазнали приватні будинки, складське приміщення, техніка та автотранспорт.

Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies