На Херсонщині через російські обстріли одна людина загинула, четверо поранені

На Херсонщині унаслідок російських обстрілів одна людина загинула, чотири – дістали травм, пише Херсонська обласна прокуратура.
"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.
За даними слідства, російська армія атакувала населені пункти Херсонщини авіацією, ствольною артилерією, мінометами та дронами різного типу.
У результаті ворожих атак одна людина загинула, чотири – дістали поранень.
Орієнтовно о 15:10 окупанти атакували Микільське - загинула 73-річна жінка.
Четверо поранених отримали травми від наслідків використання ворогом БпЛА у Херсоні, Комишанах та Урожайному.
Крім того, пошкоджень зазнали приватні будинки, складське приміщення, техніка та автотранспорт.
Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.