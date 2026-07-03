На Херсонщині через російські обстріли одна людина загинула, четверо поранені

Пошкоджені приватні будинки, складське приміщення, техніка та автотранспорт.

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На Херсонщині унаслідок російських обстрілів одна людина загинула, чотири – дістали травм, пише Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

За даними слідства, російська армія атакувала населені пункти Херсонщини авіацією, ствольною артилерією, мінометами та дронами різного типу.

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У результаті ворожих атак одна людина загинула, чотири – дістали поранень.

Орієнтовно о 15:10 окупанти атакували Микільське - загинула 73-річна жінка.

Четверо поранених отримали травми від наслідків використання ворогом БпЛА у Херсоні, Комишанах та Урожайному.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні будинки, складське приміщення, техніка та автотранспорт.

Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.