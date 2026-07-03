У Чорнобильській зоні відчуження зафіксували чотири осередки пожеж

У Чорнобильській зоні відчуження станом на 13:00 3 липня зафіксовано чотири осередки займання. Водночас пожежі не впливають на радіаційну ситуацію в Києві, інших регіонах України та сусідніх державах.

Про це повідомило Державне агентство України з управління зоною відчуження.

"Станом на 13:00 3 липня 2026 року, за інформацією ДСНС України, на території зони відчуження зафіксовано чотири осередки займання. Осередки пожеж також підтверджуються супутниковими даними системи NASA FIRMS", – йдеться у повідомленні.

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У ДАЗВ зазначили, що радіаційний стан у зоні відчуження безперервно контролюється на 39 пунктах автоматизованої системи контролю радіаційного стану. Наразі всі показники залишаються в межах, характерних для кожного пункту спостереження.

"За даними Українського гідрометеорологічного центру ДСНС України та результатами моделювання, концентрації радіоактивних речовин, що можуть потрапляти в атмосферу разом із продуктами горіння, навіть на лінії вогню залишаються нижчими за допустимі рівні, визначені НРБУ-97. На межі зони відчуження їх значення прогнозуються на рівні мінімально детектованої активності", – наголошують у ДАЗВ.

В агентстві додали, що пожежі не впливають на поточну радіаційну ситуацію в Києві, інших регіонах України та сусідніх державах.