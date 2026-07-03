В Одесі викрили рейдерську схему захоплення приватної нерухомості на суму майже 18 мільйонів гривень, повідомляє СБУ.
Спецслужба зазначає, що затримано організатора оборудки – адвоката і повідомлено про підозру трьом його спільникам – співорганізатору, нотаріусу та державному реєстратору.
Як з’ясувало розслідування, вони здійснили рейдерське захоплення трьох квартир у центрі міста, двох котеджів, паркомісця і двох земельних ділянок.
Щоб заволодіти чужими активами, за даними СБУ, фігуранти спочатку виготовляли фіктивні правовстановлюючі документи, які оформлювали на підставних осіб. Потім приватний нотаріус незаконно засвідчував підроблені підписи на документах, а державний реєстратор вносив несанкціоновані зміни до відповідних реєстрів.
СБУ зазначає, що таким чином фігуранти позбавляли законного власника права власності, а захоплене майно розподіляли і переоформлювали на підконтрольні компанії для подальшої легалізації.
Під час обшуків у фігурантів вилучено чорнову документацію та комп’ютерну техніку із доказами оборудки, а також гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом.
Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.