Йдеться про рейдерське захоплення трьох квартир у центрі міста, двох котеджів, паркомісця і двох земельних ділянок.

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В Одесі викрили рейдерську схему захоплення приватної нерухомості на суму майже 18 мільйонів гривень, повідомляє СБУ.

Спецслужба зазначає, що затримано організатора оборудки – адвоката і повідомлено про підозру трьом його спільникам – співорганізатору, нотаріусу та державному реєстратору.

Як з’ясувало розслідування, вони здійснили рейдерське захоплення трьох квартир у центрі міста, двох котеджів, паркомісця і двох земельних ділянок.

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Щоб заволодіти чужими активами, за даними СБУ, фігуранти спочатку виготовляли фіктивні правовстановлюючі документи, які оформлювали на підставних осіб. Потім приватний нотаріус незаконно засвідчував підроблені підписи на документах, а державний реєстратор вносив несанкціоновані зміни до відповідних реєстрів.

СБУ зазначає, що таким чином фігуранти позбавляли законного власника права власності, а захоплене майно розподіляли і переоформлювали на підконтрольні компанії для подальшої легалізації.

Під час обшуків у фігурантів вилучено чорнову документацію та комп’ютерну техніку із доказами оборудки, а також гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом.

Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.