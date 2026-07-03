Нічна повітряна атака , 273 бойові зіткнення, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, початок експорту дронів.

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Вранці 3 липня кількість жертв російського удару по Києву, завданого вчора вночі, зросла до 30. Під завалами житлового будинку рятувальники знайшли тіла ще трьох убитих.

Невідомою залишається доля ще трьох киян, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За інформацією мера Віталія Кличка, не вдалося знайти батьків 10-річного пораненого хлопчика і дівчинку 15 років.

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92 мешканці міста постраждали. У лікарнях залишаються 56 поранених учорашнім ударом киян, з них четверо – діти.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 273 бойові зіткнення.

Найбільшу кількість штурмів вчора зафіксували на Покровському напрямку, там захисники зупинили 39 атак.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 32 рази атакували позиції Сил оборони поблизу Рибного, Добропілля, Новоселівки та Гуляйпільського, а також у напрямку Різдвянки, Копанів, Широкого, Цвіткового та Чарівного.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1250 солдатів, 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 4 системи ППО та 18 НРК. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 407 150 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У Сумській області внаслідок нічної російської атаки загинули чотири людини, ще три поранені. Атака сталася у Роменській громаді.

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Загинули дві жінки, літній чоловік і маленька дитина – дівчинка, якій не було й двох років. Російський удар забрав її життя разом із мамою.

Ще троє чоловіків внаслідок цієї атаки поранені.

Вранці 3 липня росіяни вдарили по АЗС Софіївської громади Криворізького району. Одна людина загинула, ще п'ятеро поранені.

Про удар спершу повідомили в ДСНС України. Згодом голова Олександр Ганжа навів оновлені дані: кількість поранених зросла з трьох до п'яти. Троє постраждалих «важкі» – чоловіки 59 і 38 років та 50-річна жінка. 63-річний чоловік у лікарні в стані середньої тяжкості. Ще одна жінка 36 років оговтуватися буде вдома. В усіх потерпілих – опіки.

«У ніч на 3 липня (з 18:00 2 липня) противник атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із ТОТ Запорізької області та 105 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерове – рф., Донецьк – ТОТ», – розповіли у Повітряних Силах.

Станом на 08:30 протиповітряна оборона збила та подавила 83 цілі: керовану авіаційну ракету Х-59/69, 82 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксували влучання 21 безпілотника на 16 локаціях, ще у 5 місцях впали уламки.

Державна служба експортного контролю України (ДСЕК) 1 липня видала дозвіл на експорт партії ударних безпілотних авіаційних комплексів F10 виробництва компанії F-Drones для потреб Збройних сил США. Про це повідомили у компанії-виробнику.

Дозвіл надано на підставі рішення Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю (МКВТС).

Це перший відомий випадок, коли Україна офіційно дозволила експорт готових бойових безпілотних систем для потреб американських військових. Крім того, вперше держава надала дозвіл на експорт саме готових безпілотних авіаційних комплексів українського виробництва, а не окремих технологій чи комплектуючих.

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Докладніше – в новині.

Ернан Хіль понад тиждень перебував під завалами споруди, зруйнованої подвійним землетрусом у Венесуелі, але спромігся вижити і завдяки рятувальникам нарешті був звільнений з бетонної пастки.

Як пише BBC, чоловік на час поштовхів перебував у будці на підземному паркінгу, яка буквально врятувала йому життя: вона прийняла на себе 140 тонн уламків, під якими опинився Хіль. У своєму своєрідному панцирі він пробув пару днів, перш ніж був знайдений співробітником надзвичайної служби.

На те, щоб дістати чоловіка, пішов майже тиждень, упродовж якого йому передавали воду, а поживні речовини він отримував внутрішньовенно через підключену крапельницю. Проходи, які надзвичайники намагалися спорудити, кілька разів завалювалися, але зрештою все завершилося дивовижним порятунком.

Від землетрусів у Венесуелі загинули щонайменше 2300 людей. Десятки тисяч досі вважаються зниклими безвісти і можуть перебувати під завалами.

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