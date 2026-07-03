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Росіяни вбили чотирьох людей на Сумщині ударом у будинок, серед жертв є дитина (оновлено)

Ворог атакував Роменську громаду.

Росіяни вбили чотирьох людей на Сумщині ударом у будинок, серед жертв є дитина (оновлено)
Наслідки російської атаки на Сумщині
Фото: Сумська ОВА

У Сумській області внаслідок нічної російської атаки загинули чотири людини, ще троє поранені. Серед жертв удару є маленька дитина. Атака сталася у Роменській громаді.

За повідомленням очільника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, безпілотник влучив у приватний будинок. На момент обстрілу в оселі перебували люди.

За оновленою інформацією, ворог атакував ударним БпЛА багатоквартирний будинок. Унаслідок влучання спалахнула масштабна пожежа.

Загинули двоє жінок, літній чоловік і маленька дитина – дівчинка, якій не було й двох років. Російський удар забрав її життя разом із мамою.

Ще троє чоловіків поранені внаслідок цієї атаки. 

Раніше було відомо, що дві жінки померли на місці, чоловік зазнав ушкодження і потребував допомоги медиків.

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