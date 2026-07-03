Росіяни вбили чотирьох людей на Сумщині ударом у будинок, серед жертв є дитина (оновлено)

У Сумській області внаслідок нічної російської атаки загинули чотири людини, ще троє поранені. Серед жертв удару є маленька дитина. Атака сталася у Роменській громаді.
За повідомленням очільника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, безпілотник влучив у приватний будинок. На момент обстрілу в оселі перебували люди.
За оновленою інформацією, ворог атакував ударним БпЛА багатоквартирний будинок. Унаслідок влучання спалахнула масштабна пожежа.
Загинули двоє жінок, літній чоловік і маленька дитина – дівчинка, якій не було й двох років. Російський удар забрав її життя разом із мамою.
Ще троє чоловіків поранені внаслідок цієї атаки.
Раніше було відомо, що дві жінки померли на місці, чоловік зазнав ушкодження і потребував допомоги медиків.
- Раніше росіяни також обстріляли житловий сектор Кривого Рогу, там семеро поранених і троє госпіталізованих.