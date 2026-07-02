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Росіяни знову атакували дронами Миколаїв та область: є загиблий та постраждалі

Внаслідок атаки повністю зруйнована автозаправна станція.

Росіяни знову атакували дронами Миколаїв та область: є загиблий та постраждалі
Фото: Пресслужба ДСНС

Росіяни знову атакували Миколаївщину: є загиблий та поранені.

Про це повідомили в ДСНС України.

Опівдні 2 липня окупанти атакували шахедами автозаправну станція у Костянтинівській громаді. Загинув 45-річний чоловік. Ще двоє чоловіків отримали поранення — наразі вони госпіталізовані, медики надають їм усю необхідну допомогу.

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Внаслідок влучання повністю знищено будівлю АЗС та два автомобілі.

Фото: Пресслужба ДСНС

Ще одну атаку зафіксували по фермерському господарству у Веснянській громаді. Як повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, поранення отримав 59-річний чоловік.

Також до медичного закладу доставили 58-річного чоловіка, який постраждав унаслідок атаки «шахедів» на Миколаїв.

  • Троє постраждалих внаслідок атаки «шахедів» на Миколаїв. Чоловіка госпіталізовано у важкому стані, двом жінкам медична допомога була надана на місці”.
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