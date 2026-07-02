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Ввечері окупанти атакували Донеччину авіабомбами: є жертви

Пошкоджень зазнали приватні будинки та багатоповерхівки.

Ввечері окупанти атакували Донеччину авіабомбами: є жертви
Фото: Вадим Філашкін в Telegram

Ввечері 2 липня росіяни атакували Донеччину авіабомбами. 7 ударів зафіксовано по Олександрівці. Є постраждалі.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Щонайменше 1 людина загинула, ще двоє дістали поранення.

Вщент зруйновано три будинки, пошкоджено 56 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, 5 адмінбудівель і крамницю.

На місці працюють всі екстрені служби. Остаточні наслідки обстрілу встановлюються.

  • Ворог за добу вбив 1 і поранив 10 мешканців Донеччини. Загалом за добу росіяни 33 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 443 людини, у тому числі 83 дитини.
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