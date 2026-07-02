Ввечері окупанти атакували Донеччину авіабомбами: є жертви

Вщент зруйновано три будинки, пошкоджено 56 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, 5 адмінбудівель і крамницю.

Щонайменше 1 людина загинула, ще двоє дістали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін .

Ввечері 2 липня росіяни атакували Донеччину авіабомбами. 7 ударів зафіксовано по Олександрівці. Є постраждалі.

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