Ввечері окупанти атакували Донеччину авіабомбами: є жертви

Ввечері 2 липня росіяни атакували Донеччину авіабомбами. 7 ударів зафіксовано по Олександрівці. Є постраждалі.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Щонайменше 1 людина загинула, ще двоє дістали поранення.
Вщент зруйновано три будинки, пошкоджено 56 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, 5 адмінбудівель і крамницю.
На місці працюють всі екстрені служби. Остаточні наслідки обстрілу встановлюються.
- Ворог за добу вбив 1 і поранив 10 мешканців Донеччини. Загалом за добу росіяни 33 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 443 людини, у тому числі 83 дитини.