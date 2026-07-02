Рятувальники та хіміки встановили спеціальні бонові загородження і ліквідовують забруднення.

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У Києві внаслідок російського обстрілу і подальшого займання на одному зі столичних підприємств стався витік нафтопродуктів, які через зливову систему відведення потрапили в акваторію озера Кирилівського.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"В акваторію озера Кирилівського у Києві потрапили пально-мастильні матеріали. Витік стався через російський обстріл та подальше займання на одному зі столичних підприємств, звідки нафтопродукти через зливову систему відведення дісталися водойми", - йдеться в повідомленні.

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Рятувальники та хіміки встановили спеціальні бонові загородження, які перекрили всі витоки. Паливну пляму ізолювали, в інші озера каскаду забруднення вона не потрапить.

Фото: ДСНС

Наразі за допомогою спецтехніки та човнів тривають активні роботи зі збору речовини з поверхні води. Фахівці Укргідрометцентру вже відібрали всі необхідні проби для проведення лабораторного аналізу.