У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Ексклюзив70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Стратегія виснаження. Чому Крим став головною точкою докладання зусиль літньої кампанії СОУ
Стратегія виснаження. Чому Крим став головною точкою докладання зусиль літньої кампанії СОУ
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
ГоловнаСуспільствоВійна

У Києві після російського удару стався витік нафтопродуктів в озеро на Оболоні

Рятувальники та хіміки встановили спеціальні бонові загородження і ліквідовують забруднення.

У Києві після російського удару стався витік нафтопродуктів в озеро на Оболоні
Фото: ДСНС

У Києві внаслідок російського обстрілу і подальшого займання на одному зі столичних підприємств стався витік нафтопродуктів, які через зливову систему відведення потрапили в акваторію озера Кирилівського.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"В акваторію озера Кирилівського у Києві потрапили пально-мастильні матеріали. Витік стався через російський обстріл та подальше займання на одному зі столичних підприємств, звідки нафтопродукти через зливову систему відведення дісталися водойми", - йдеться в повідомленні.

Реклама

Рятувальники та хіміки встановили спеціальні бонові загородження, які перекрили всі витоки. Паливну пляму ізолювали, в інші озера каскаду забруднення вона не потрапить.

Фото: ДСНС

Наразі за допомогою спецтехніки та човнів тривають активні роботи зі збору речовини з поверхні води. Фахівці Укргідрометцентру вже відібрали всі необхідні проби для проведення лабораторного аналізу.

Фото: ДСНС

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies