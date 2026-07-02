​Уряд запускає експериментальний проєкт для реєстрації домашніх тварин

Кабінет міністрів ухвалив постанову про реалізацію експериментального проєкту з удосконалення механізму ідентифікації та реєстрації домашніх тварин.

Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Проєкт стане основою для створення Єдиного державного реєстру домашніх тварин - сучасної цифрової системи, яка спростить доступ власників до ветеринарних документів, допоможе швидше повертати загублених тварин та посилить контроль за профілактикою небезпечних захворювань.

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На першому етапі проєкт охоплюватиме собак, котів і тхорів (фреток) - саме ці види домашніх тварин підлягають ідентифікації відповідно до європейських підходів.

Реєстрація буде добровільною та безкоштовною для власників як у державних, так і у приватних ветеринарних закладах, які долучаться до проєкту. Водночас ветеринарні послуги, зокрема чипування чи вакцинація, надаватимуться за чинними тарифами. Чипування не є обов'язковою умовою реєстрації, однак рекомендується, оскільки значно спрощує пошук і повернення загубленої тварини. Якщо тварина вже має мікрочип, повторно встановлювати його не потрібно - ветеринарний лікар лише зчитає інформацію та внесе її до реєстру.

Внесення інформації до реєстру здійснюватимуть ветеринарні лікарі державних та приватних клінік, які працюватимуть із системою.

Після реєстрації вся інформація про домашню тварину - дані про вакцинацію, ветеринарні документи та інші необхідні відомості - зберігатиметься в єдиному цифровому просторі.

Окремим напрямом стане вдосконалення обліку безпритульних тварин. Реєстр дозволить вести їх централізований облік, формувати актуальні дані про їх кількість та ефективніше планувати програми відповідального поводження з тваринами. Реєстрацію безпритульних тварин здійснюватимуть комунальні служби або інші юридичні особи, уповноважені органами місцевого самоврядування та які мають ліцензію на провадження ветеринарної практики.

Реєстр домашніх тварин уже розроблено та передано на баланс Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. Під час першого етапу до системи вже внесено понад 6 тисяч домашніх тварин. Найближчим часом розпочнеться наступний етап тестування - за участю державних ветеринарних клінік.

Повторне встановлення чипу не потрібне, інформація про нього вноситься до реєстру лікарем, до якого звернувся власник тварини, шляхом сканування чипу.

Зареєструвати тварину онлайн неможливо.

Після успішної реалізації експериментального проєкту Мінекономіки спільно з Мінцифри працюватиме над впровадженням паспорта в застосунку Дія.