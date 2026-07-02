Росія вдається до інсценувань та обстрілів власних громадян, щоб відвернути увагу від тероризму в Україні, - Генштаб

Генштаб офіційно заявляє, що Сили оборони України не завдавали жодних ударів по вказаному цивільному транспорту, а всі звинувачення з боку країни-агресора є абсолютно неправдивими та сфабрикованими.

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Чергова інформаційна атака Росії щодо нібито удару українського безпілотника по пасажирському автобусу "Мінськ - Анапа" в районі митного переходу "Червоний камінь" Брянської області є свідомою провокацією, спрямованою на те, щоб прикрити терористичний удар по столиці України.

Про це в коментарі Lb.ua сказав речник Генерального штабу Збройних Сил України майор Андрій Ковальов.

"Військово-політичне керівництво Росії традиційно вдається до інсценувань та обстрілів власних громадян у спробах відвернути увагу світової спільноти від чергового акту тероризму в Києві, де внаслідок масованої атаки російських військ по житлових кварталах загинули та зазнали поранень десятки мирних жителів", - зазначив Ковальов.

Він наголосив, що Генштаб офіційно заявляє, що Сили оборони України не завдавали жодних ударів по вказаному цивільному транспорту, а всі звинувачення з боку країни-агресора є абсолютно неправдивими та сфабрикованими.

"ЗСУ завдають ураження виключно законним військовим цілям та не ведуть бойових дій проти цивільного населення", - підкреслив Ковальов.

Він закликав міжнародних партнерів та всю світову спільноту рішуче засудити чергові безпідставні звинувачення з боку Росії та дати належну правову і політичну оцінку свідомому, жорстокому терористичному вбивству українських громадян, здійсненому російським агресором під час сьогоднішньої масованої атаки по Україні.