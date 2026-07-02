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У Польщі викрили 11 осіб, які на замовлення росіян організовували проплачені антиукраїнські мітинги в ЄС

Серед них 2 громадян білорусі та 9 громадян України. 

У Польщі викрили 11 осіб, які на замовлення росіян організовували проплачені антиукраїнські мітинги в ЄС
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Контррозвідка Служби безпеки спільно з правоохоронними органами Польщі викрила діяльність групи осіб, яка на замовлення Росії організувала серію антиукраїнських мітингів у Польщі протягом 2025-2026 років.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Йдеться про 5 псевдоакцій "протесту", інспірованих та проплачених кремлем у Варшаві та Вроцлаві. Правоохоронці з’ясували, що організатори замовних мітингів пропонували по 100-200 доларів за одноразову участь у масовці.

"За результатами розслідування, на території ЄС викрито 11 осіб, причетних до проплачених акцій. Серед них 2 громадян білорусі та 9 громадян України, які перебували на території Євросоюзу та були залучені до організації заходів", - зазначили в СБУ.

За вказівкою кураторів з Москви організатори підшукували потенційних учасників замовних "мітингів", інструктували їх, видавали провокаційні агітаційні матеріали та готівкою розраховувалися за участь. Такі "протести" у європейських містах були спрямовані на дискредитацію України на міжнародній арені та підрив суспільно-політичної ситуації в країнах ЄС.

Наразі всіх викритих депортовано до країн походження. Діям фігурантів із України буде надано правову оцінку залежно від ступеня винуватості кожного. 

  • Нагадаємо, що днями співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі спільно з Прикордонною службою затримали дев'ятьох громадян України та двох громадян Білорусі для негайного видворення з країни. Затримані особи займалися організацією проплачених "акцій протесту". 
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