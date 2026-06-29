Ці особи займалися вербуванням та оплатою учасників демонстрацій, які організовувалися серед українських біженців.

Співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі спільно з Прикордонною службою затримали дев'ятьох громадян України та двох громадян Білорусі для негайного видворення з країни.

Про це в соцмережі X повідомив міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Сємоняк.

Він пояснив, що ці особи на російські гроші організовували пропагандистські заходи.

"Від осені 2025 року ці особи займалися вербуванням та оплатою учасників демонстрацій, які організовувалися серед українських біженців, що перебувають у Польщі. За результатами розслідування ABW встановлено, що організація цих дій та їх фінансування здійснювалися з Росії. У польській спецслужбі це кваліфікують як спробу проведення операцій впливу, спрямованих на українських мігрантів у Польщі", – зазначив Сємоняк.

Раніше Центр протидії дезінформації також повідомляв, що Кремль намагається вплинути на польське суспільство через відео з антиукраїнськими наративами.