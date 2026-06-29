З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Ексклюзив70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
ГоловнаСвіт

Із Польщі видворили дев'ятьох українців і двох білорусів, завербованих Росією

Ці особи займалися вербуванням та оплатою учасників демонстрацій, які організовувалися серед українських біженців.

Із Польщі видворили дев'ятьох українців і двох білорусів, завербованих Росією
МЗС Польщі
Фото: МЗС Польщі

Співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі спільно з Прикордонною службою затримали дев'ятьох громадян України та двох громадян Білорусі для негайного видворення з країни. 

Про це в соцмережі X повідомив міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Сємоняк. 

Він пояснив, що ці особи на російські гроші організовували пропагандистські заходи. 

"Від осені 2025 року ці особи займалися вербуванням та оплатою учасників демонстрацій, які організовувалися серед українських біженців, що перебувають у Польщі. За результатами розслідування ABW встановлено, що організація цих дій та їх фінансування здійснювалися з Росії. У польській спецслужбі це кваліфікують як спробу проведення операцій впливу, спрямованих на українських мігрантів у Польщі", – зазначив Сємоняк. 

Раніше Центр протидії дезінформації також повідомляв, що Кремль намагається вплинути на польське суспільство через відео з антиукраїнськими наративами

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies