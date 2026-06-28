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Іран атакував Бахрейн та Кувейт дронами і ракетами

Іранська воєнізована Революційна варта взяла на себе відповідальність за атаки.

Іран атакував Бахрейн та Кувейт дронами і ракетами
Ізраїль та Іран обмінялися ударами
Фото: EPA/UPG

Іран у неділю знову здійснив атаки безпілотниками та ракетами, спрямовані проти Бахрейну та Кувейту після нових авіаударів США по Ісламській Республіці, і пригрозив повним припиненням переговорів, якщо Вашингтон продовжить свої атаки.

Про це пише АР.

Кувейт, де розташована велика військова база США, заявив, що системи протиповітряної оборони перехопили іранські безпілотники та дві ракети одразу після ударів США по Ірану. Повідомлень про постраждалих чи руйнування не надходило.

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Бахрейн заявив, що внаслідок іранських ударів було пошкоджено житловий будинок поблизу міжнародного аеропорту, там теж без жертв. У Бахрейні базується 5-й флот ВМС США. Пошкоджена будівля не знаходилася поблизу його штаб-квартири.

Міністерство закордонних справ Бахрейну засудило цю ескалацію.

Пізніше в неділю Катар заявив, що через військові операції у регіоні одна цивільна особа загинула, а ще одна отримала поранення, але подробиць не надали. 

Зусилля щодо повторного відкриття Ормузької протоки без нагляду Ірану викликали кілька днів перехресного вогню. Багатонаціональна морська організація, що контролюється ВМС США, заявила в суботу, що розширить маршрут поблизу Оману для вхідного та вихідного сполучення, і цим створивши нову точку конфлікту з Тегераном.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі в неділю повторив заяву про те, що Тегеран повинен самостійно керувати протокою.

«Будь-яка спроба встановити нові або окремі домовленості від тих, що зараз здійснюються Ісламською Республікою Іран, призведе лише до подальших ускладнень, затримає повторне відкриття Ормузької протоки та підвищить рівень напруженості», – сказав Арагчі.

Центральне командування збройних сил США заявило, що після нападу на судно в морі в суботу було завдано ударів по іранській військовій «інфраструктурі спостереження, системах зв'язку, об'єктах протиповітряної оборони, складах безпілотників та мінних загороджувачах». 

Президент США Дональд Трамп у соціальних мережах звинуватив Іран у порушенні режиму припинення вогню.

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