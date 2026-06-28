У Франції розбився літак із парашутистами: загинули 11 людей

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Сьогодні в Томблені, що на північному сході Франції, розбився цивільний літак, який перевозив парашутистів.

Про це повідомляє BFMTV з посиланням на місцеву владу.

Унаслідок авіатрощі загинули всі 11 людей, що були на борту. Серед жертв – пілот, інструктори та пасажири.

"Без жодних пояснень, принаймні наразі, літак просто каменем упав вниз", – розповів мер Томблена Ерве Ферон.

Аварія сталася невдовзі після зльоту поблизу міста Нансі. За попередніми даними, троє людей встигли вистрибнути з літака. Причини катастрофи встановлюють.