Влада США дозволила Anthropic надати доступ до потужної ШІ-моделі Mythos 5 деяким «надійним» організаціям

Таким чином, частково скасовано попереднє розпорядження призупинити доступ до просунутих ШІ-моделей через ризики для національної безпеки.

У п'ятницю компанія Anthropic заявила, що влада США дозволила їй надавати свою потужну модель штучного інтелекту Claude Mythos 5 для деяких «надійних» американських організацій, передає Reuters.

Понад 100 компаній та установ, включаючи багато компаній зі списку Fortune 500, тепер матимуть доступ до Mythos 5, повідомило джерело, знайоме з новою директивою.

Занепокоєння тим, що потужні системи штучного інтелекту можуть бути використані користувачами військової розвідки в Китаї, Росії чи інших країнах, спонукало адміністрацію президента Дональда Трампа застосувати агресивний підхід до нагляду за випусками моделей Anthropic та конкурента OpenAI.

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Раніше того ж дня OpenAI заявила, що на прохання уряду США відкладає повний публічний запуск GPT-5.6, обмежуючи доступ до невеликої групи перевірених партнерів, чиї дані були передані владі.

Anthropic раптово відключила свої найсучасніші моделі штучного інтелекту — Mythos 5 та Fable 5 — для всіх користувачів після урядового наказу про експортний контроль від 12 червня.

«Сьогодні уряд повідомив нас, що Mythos 5, наша найсильніша модель кібербезпеки, може бути передана низці американських організацій, які керують критично важливою інфраструктурою та захищають її», – йдеться у заяві Anthropic у п’ятницю.

«Ми швидко відновлюємо доступ для цих організацій і продовжуємо співпрацю з урядом, щоб розширити доступ до Mythos 5 та знову зробити Fable 5 доступною для загального використання», – додали в компанії.