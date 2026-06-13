Компанія Anthropic (розробник чат-бота Claude) повідомила, що уряд США з міркувань національної безпеки видав директиву про призупинення доступу до моделей Fable 5 і Mythos 5 для всіх іноземних громадян — як у США, так і за їхніми межами. Обмеження стосується також іноземних співробітників самої Anthropic.

У компанії заявили, що через таке формулювання вимоги змушені повністю відключити Fable 5 і Mythos 5 для всіх клієнтів, аби гарантувати дотримання директиви. Доступ до інших моделей Anthropic, за словами компанії, не постраждає.

Anthropic отримала лист від уряду 12 червня. У документі, як стверджує компанія, не було конкретних пояснень щодо безпекової загрози. За оцінкою Anthropic, уряд вважає, що йому стало відомо про спосіб обходу захисних механізмів, або «джейлбрейку», моделі Fable 5.

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Компанія заявила, що переглянула демонстрацію цього методу. За її версією, він дозволив виявити лише невелику кількість уже відомих незначних вразливостей. Anthropic також стверджує, що подібні результати можуть отримувати й інші публічно доступні моделі без спеціального обходу захисту.

В Anthropic наголосили, що перед запуском Fable 5 модель проходила багатогодинне тестування разом з урядом США, британським Інститутом безпеки ШІ, приватними організаціями та внутрішніми командами компанії. За результатами цих перевірок, як заявляє Anthropic, захисні механізми Fable 5 були ефективнішими, ніж у попередніх розгорнутих моделей.

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Компанія визнала, що ідеальної стійкості до джейлбрейків наразі, ймовірно, не може гарантувати жоден розробник ШІ. Водночас Anthropic заявила, що застосувала до Fable 5 багаторівневу систему захисту: обмеження можливостей моделі, моніторинг спроб обходу та 30-денне зберігання даних клієнтів для аналізу потенційних атак.

Anthropic не погоджується з тим, що вузький потенційний джейлбрейк має бути підставою для відкликання комерційної моделі, якою користуються сотні мільйонів людей. У компанії попередили, що застосування такого стандарту до всієї індустрії фактично може зупинити запуск нових моделей провідними розробниками.

Водночас Anthropic заявила, що виконує юридично обов’язкову директиву уряду США і прибирає доступ до Fable 5 та Mythos 5 для всіх користувачів. Компанія назвала ситуацію «непорозумінням» і повідомила, що працює над відновленням доступу.