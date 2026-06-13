Сторони переговорного процесу між Іраном і США наблизилися до фіналізації мирної угоди, яка може бути підписана вже протягом наступної доби в електронному форматі.
Про це повідомив прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф у соцмережі X.
За його словами, узгодження тексту документа перебуває на завершальному етапі, а сторони готові перейти до офіційного підписання найближчим часом.
"Ми ближчі до мирної угоди, ніж будь-коли раніше. Фіналізація, ймовірно, очікується протягом наступних 24 годин, і Пакистан готується до електронного підписання мирної угоди одразу після цього", – заявив Шаріф.
Він також зазначив, що наступного тижня заплановано проведення технічних переговорів для узгодження деталей імплементації майбутніх домовленостей.
Прем’єр-міністр Пакистану подякував Сполученим Штатам та Ірану за "постійну відданість у процесі переговорів", а також відзначив роль регіональних партнерів, які сприяли дипломатичним зусиллям.
"Ми впевнені, що ця історична мирна угода стане міцною основою для тривалого миру", – додав він.
- 11 червня Трамп заявив про скасування запланованого удару по Ірану після переговорів з союзниками.
- За його словами, рішення ухвалили після того, як переговорний процес був винесений на найвищий рівень і отримав схвалення низки сторін.
- Президент США заявив, що ключові положення потенційної домовленості були погоджені за участі Сполучених Штатів, Ізраїлю, Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару, Туреччини, Пакистану, Бахрейну, Кувейту, Йорданії, Єгипту та інших країн.
- Перед тим Трамп припустив, що США протягом наступних двох тижнів оголосять про "повну перемогу" над Іраном.