США та арабські країни розпочали таємні переговори з Іраном

Сторони переговорного процесу між Іраном і США наблизилися до фіналізації мирної угоди, яка може бути підписана вже протягом наступної доби в електронному форматі.

Про це повідомив прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф у соцмережі X.

За його словами, узгодження тексту документа перебуває на завершальному етапі, а сторони готові перейти до офіційного підписання найближчим часом.

Реклама

"Ми ближчі до мирної угоди, ніж будь-коли раніше. Фіналізація, ймовірно, очікується протягом наступних 24 годин, і Пакистан готується до електронного підписання мирної угоди одразу після цього", – заявив Шаріф.

Він також зазначив, що наступного тижня заплановано проведення технічних переговорів для узгодження деталей імплементації майбутніх домовленостей.

Прем’єр-міністр Пакистану подякував Сполученим Штатам та Ірану за "постійну відданість у процесі переговорів", а також відзначив роль регіональних партнерів, які сприяли дипломатичним зусиллям.

"Ми впевнені, що ця історична мирна угода стане міцною основою для тривалого миру", – додав він.

11 червня Трамп заявив про скасування запланованого удару по Ірану після переговорів з союзниками.

За його словами, рішення ухвалили після того, як переговорний процес був винесений на найвищий рівень і отримав схвалення низки сторін.

Президент США заявив, що ключові положення потенційної домовленості були погоджені за участі Сполучених Штатів, Ізраїлю, Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару, Туреччини, Пакистану, Бахрейну, Кувейту, Йорданії, Єгипту та інших країн.