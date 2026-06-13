Частину високозбагаченого урану Іран може зберігати на інших об'єктах ядерної інфраструктури країни.

Кратери після авіаударів США по підземному збагачувального заводу з виробництва урану Фордо, 22 червня 2025 року

Іран суттєво посилив захист своїх запасів високозбагаченого урану, за останні тижні входи до сховищ замінували, а тунелі обвалили.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела, знайомих із даними американської розвідки.

За інформацією співрозмовників, нині доступ до приблизно пів тонни високозбагаченого урану став значно складнішим і небезпечнішим, ніж ще місяць тому.

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Зміни відбулися після того, як президент США Дональд Трамп публічно натякнув на можливість залучення американських військових для захоплення іранського урану.

Нові укріплення можуть серйозно ускладнити реалізацію потенційної ядерної угоди між Вашингтоном і Тегераном.

За даними ЗМІ, сторони наближаються до домовленості, яка передбачає передачу Іраном запасів збагаченого урану Сполученим Штатам для подальшого знищення та вивезення з країни.

Втім, офіційні представники США та Ірану поки що надають суперечливу інформацію щодо деталей майбутньої угоди. Ситуація загострилася після того, як проєкт документа потрапив до іранських медіа, що викликало різку реакцію Дональда Трампа.

Колишній керівник Управління з вилучення ядерних матеріалів Національного управління ядерної безпеки США Скотт Рокер зазначив, що у разі підтвердження інформації про мінування та обвалення тунелів вилучення урану стане значно складнішим завданням.

"Якщо це повідомлення правдиве, це точно ускладнить вилучення високозбагаченого урану", – заявив він.

За словами експерта, навіть іранській стороні для доступу до матеріалу тепер знадобиться важка землерийна техніка та проведення масштабних робіт із розмінування.

Міжнародні спостерігачі вважають, що основна частина запасів високозбагаченого урану може перебувати в обвалених тунелях ядерного комплексу в Ісфахані. Частину матеріалу також можуть зберігати на інших об'єктах ядерної інфраструктури країни.

Як повідомляє CNN, ще в середині травня американські військові розглядали можливість проведення операції з вилучення урану, однак від такого сценарію відмовилися через надмірно високі ризики.

Після цього Іран продовжив зміцнювати потенційні місця зберігання ядерних матеріалів.