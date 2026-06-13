Politico: США заявляють що американські військові супроводжують танкери через Ормузьку протоку

У міненергетики США вважають, що адміністрація Трампа утримує під контролем світові ціни на енергоносії.

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що американські військові сили супроводжують судна, які щодня перевозять приблизно 7 мільйонів барелів нафти через Ормузьку протоку.

Про це пише Politico.

За словами Райта, цей обсяг становить близько половини від рівня транспортування через Ормуз до того, як США та Ізраїль у лютому розпочали удари по Ірану, і додав, що обсяги продовжують зростати.

Реклама

Райт підкреслив, що до початку ескалації, через Ормуз щодня проходило близько 20 мільйонів барелів нафти. З них приблизно 5 мільйонів барелів були переорієнтовані на трубопроводи та інші види транспортування, ще близько 1 мільйона барелів було компенсовано за рахунок збільшення видобутку в інших частинах світу.

У результаті утворився дефіцит обсягом близько 14 мільйонів барелів на день.

"Сьогоднішні потоки наближаються до половини цього дефіциту, і вони зростають", – зазначив Райт.

Він також наголосив, що військово-морський супровід танкерів свідчить про те, що адміністрація Дональда Трампа досягає одразу двох цілей: утримує під контролем світові ціни на енергоносії та водночас перешкоджає Ірану у здобутті ядерної зброї.