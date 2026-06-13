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У Великій Британії увʼязнили чотирьох пропалестинських активістів

Вони отримали покарання за напад у 2024 році на завод ізраїльської оборонної компанії.

У Великій Британії увʼязнили чотирьох пропалестинських активістів
Поліцейські біля мітингу на підтримку "Palestine Action" на Трафальгарській площі у Лондоні
Фото: EPA/UPG

Чотирьох британських пропалестинських активістів засудили до ув’язнення за напад у 2024 році на завод, яким керує ізраїльська оборонна компанія Elbit.

Як пише Reuters, під час цього нападу було завдано шкоди на понад 1 мільйон фунтів стерлінгів. Суддя призначив суворіші покарання, визнавши у їхніх діях «наявність зв’язку з тероризмом».

Засудженими є 30-річна Шарлотт Гед, 23-річний Семюел Корнер, 30-річна Леона Каміо та 21-річна Фатема Зайнаб Раджвані. Всі вони були членами забороненої групи Palestine Action, яка організувала напад на об’єкт Elbit Systems UK у Брістолі на південному заході Англії два роки тому. Їх визнали винними у навмисному пошкодженні майна.

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Корнера засудили до 7 років і 8 місяців ув’язнення за обидва злочини. Каміо та Гед отримали по 5 років ув’язнення, Раджвані — 4 роки і 8 місяців. Після звільнення вони ще рік перебуватимуть під наглядом.

Прокуратура наполягала, що інцидент слід розглядати як такий, що має зв’язок із тероризмом і вимагала суворіших вироків, що викликало критику правозахисників.

Групу Palestine Action заборонили, але це рішення було визнано незаконним Високим судом Лондона. Однак заборона залишається чинною до апеляції.

Суд вважає, що хоча на момент злочину група не була офіційно визнана терористичною, дії мали терористичний зв’язок, оскільки включали серйозне пошкодження майна і мали на меті вплинути на політику уряду Великої Британії щодо Ізраїлю.

Активісти заявили, що їх мотивом було знищення зброї.

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