У Вірменії перерахували голоси на третині виборчих дільниць

У Вірменії перерахували голоси на частині виборчих дільниць, і у результаті проросійським блокам порахували 508 голосів.

Як пише DW, про це повідомила пресслужба Центральної виборчої комісії (ЦВК) країни.

"Центральна виборча комісія підбила підсумки перерахунку голосів, проведеного виборчими комісіями. Було перераховано результати голосування на 637 виборчих дільницях", - повідомила ЦВК.

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Загальна кількість виборчих дільниць у країні, залучених для проведення парламентських виборів 7 червня, становила 2005.

Після перерахунку у проросійського блоку "Сильна Вірменія" на чолі з російським мільярдером вірменського походження Самвелом Карапетяном результати зросли на 508 голосів і склали 340 088 голосів.

У партії "Процвітаюча Вірменія" бізнесмена Гагіка Царукяна кількість голосів зросла на 147, склавши 58 378. На 1148 голосів збільшилися результати й у правлячої партії "Громадянський договір" Нікола Пашиняна - до 727 820.

У блоку "Вірменія" експрезидента Роберта Кочаряна кількість голосів зросла на 217, досягнувши 145 113 голосів.

У ЦВК Вірменії розповіли, що загальна кількість неточностей зросла на 230 - з 1279, а число недійсних бюлетенів зменшилося на 859 - з 17 097. 12 червня комісія визнала недійсними результати голосування на трьох виборчих дільницях. Остаточні підсумки виборів ЦВК підіб'є 14 червня, уточнюється в повідомленні.

Після поразки на парламентських виборах у Вірменії проросійський опозиційний блок "Сильна Вірменія" подав заявку на перерахунок голосів. Центральна виборча комісія зобов'язана це зробити.

Раніше лідер цієї партії Самвел Карапетян назвав вибори "ганебними" і заявив про порушення під час голосування. Сам цей бізнесмен перебуває під домашнім арештом за обвинуваченням у підготовці державного перевороту. Натомість він відкидає це обвинувачення як політично вмотивоване.

Ще в день виборів повідомляли про розслідування за 59 справами щодо ймовірних порушень виборчого права, зокрема випадків багаторазового голосування. За наявними даними, було затримано не менше дев'яти осіб.