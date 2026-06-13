Китай заявляє, що іноземні розвідки використовують риб-шпигунів для стеження у водах країни

В Китайському міністерстві державної безпеки заявляють, що морських тварин оснастили датчиками для плавання в певних районах, збору даних про океан та передачі їх на закордонні супутники.

В Міністерстві державної безпеки Китаю заявили, що іноземні розвідувальні служби використовують риб-шпигунів для стеження за країною.

Про це пише CBS.

"В останні роки закордонні розвідувальні агентства «постійно збирають та крадуть конфіденційні морські дані за допомогою різних нових видів шпигунського обладнання», йдеться у повідомленні, включаючи шпигунських черепах та шпигунських риб", - йдеться в повідомленні.

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В Міністерстві держбезпеки Китаю зазначили, що у їх водах «відносно великих живих морських тварин оснастили датчиками для плавання в певних районах, збору даних про океан та передачі їх на закордонні супутники».

Повідомляється, що також були виявляльні буї, новий тип хвильового планера та обладнання на кораблях.

В Китаї заявили, що іноземні розвідувальні служби роками намагалися аналізувати діяльність їхнього флоту, створювати «підводні карти» морського узбережжя країни та контролювати її морські родовища нафти та газу.

За даними видання, Китай раніше винагороджував рибалок за здачу нібито морських шпигунських пристроїв . Деякі з них отримали за свою допомогу до 500 000 юанів (близько 73 000 доларів США).