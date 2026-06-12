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У Китаї громадянина США заарештували за звинуваченнями у шпигунстві

Ю Мін Зін є кандидатом наук на кафедрі політології Каліфорнійського університету в Берклі.

У Китаї громадянина США заарештували за звинуваченнями у шпигунстві
Речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь
Фото: EPA/UPG

Пекін підтвердив арешт громадянина США за звинуваченнями у шпигунстві, пише Bloomberg.

Видання зазначає, що це може поставити під сумнів торговельне перемир'я між країнами, підтримане на нещодавньому саміті американським президентом Дональдом Трампом та китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Ю Мін Зіна затримали “за підозрою у шпигунській діяльності та створенні загрози національній безпеці Китаю”, заявив речник Міністерства закордонних справ Лінь Цзянь. Деталей обвинувачення не озвучили.

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Китай повідомив консульство США в Гуанчжоу, сказав Лінь, додавши, що права Ю були захищені.

Арешт, про який раніше повідомляла New York Times, відбувся після того, як Сі та Трамп провели теплу зустріч у Пекіні минулого місяця, яка дозволила зберегти стабільність торговельних відносин між двома найбільшими економіками світу. Це стало полегшенням для світової економіки, стурбованої війною в Ірані, яка порушила роботу енергетичних ринків.

Як повідомила газета Times, Мін Зіна заарештували 3 червня. Востаннє його бачили в Куньміні, столиці південно-західної провінції Юньнань, яка межує з М'янмою.

У біографії Мін Зіна, опублікованій в Instagram, йдеться, що він є кандидатом наук на кафедрі політології Каліфорнійського університету в Берклі. Він також є виконавчим директором Інституту стратегії та політики (М'янма), аналітичного центру, “присвяченого просуванню демократичного лідерства та посиленню громадянської участі в М'янмі”.

МЗС Китаю у п'ятницю також повідомило, що лідер М'янми Мін Аун Хлайн наступного тижня здійснить свій перший візит до КНР як президент.

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